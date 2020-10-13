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Ryzen 9 3900X сильно подешевел - лучший 12-ядерник на рынке с частотой до 4,6 GHz и 64 МБ кэша упал в цене на 70$

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Как и ожидалось, AMD в преддверии выхода своих новых и совсем недешёвых процессоров линейки Ryzen 5000 начинает понемногу сбавлять цены на уходящее в прошлое поколение Zen2. Пока что эти скидки будут носить локальный характер, но сам факт их существования означает, что сброс цен вскоре доберётся и до наших краёв. По крайней мере так было со всеми предыдущими поколениями CPU Ryzen.

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Первым индикатором скорого глобального сброса цен стала скидка на топовый 12-ядерный Ryzen 9 3900X в крупнейшем западном онлайн-магазине Amazon, где этот мощный процессор подешевел сразу на 70$. Сейчас он стоит 430$ или около 33 540 рублей, в то время как в отечественных магазинах его средняя цена (согласно статистике Яндекс Маркета) составляет 40 950 рублей. Одно из лучших предложений можно обнаружить в Регарде, где он стоит 38 730 рублей.

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За эти деньги мы получаем крайне мощный 12-ядерный 24-поточный процессор, способный очень достойно показывать себя в игровых задачах даже в сравнении с топовыми моделями конкурентов, а в рабочих нагрузках и вовсе существенно обходить их. Всё это за счёт архитектуры Zen2 и прилично возросшей в сравнении с предшественниками производительности на ядро. На данный момент это один из лучших вариантов для сборки универсальной машины одновременно для работы и игр.

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bakkewhite
01:08
Ага, у нас же все 12-ядерные процессоры только для игр и покупают.
Ryzen 9 3900X сильно подешевел - лучший 12-ядерник на рынке с частотой до 4,6 GHz и 64 МБ кэша упал в цене на 70$
Alex TOPMAN
01:05
Ещё чуть раньше они забили на нормальный рендер в 4к, а не тупой апскейлинг из более низких разрешений. Вот многие разницы и не видят (да и откуда ей из ничего взяться-то?).
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Melofon
01:02
Не все советы адекватны, слушать не советую, чел даже не знает в паре случаев кто кого быстрее))))
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VRoman
01:02
3900Х на Амазоне стоил 419.99 ещё за месяц до выхода ХТ версий, и изредка дешевел до 399.99 (почём я его и купил). Сегодняшние 430 - это уже взлёт цен за последние 4 месяца.
Ryzen 9 3900X сильно подешевел - лучший 12-ядерник на рынке с частотой до 4,6 GHz и 64 МБ кэша упал в цене на 70$
Сергей Vorvort
01:00
Asus включила заднюю. https://www.overclockers.ua/news/hardware/2020-10-13/127836/
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Алексей Соснов
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Сергей Vorvort
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Поддержка X470 будет. https://www.overclockers.ua/news/hardware/2020-10-13/127836/ Синие нефанаты могут притушить табуреты! )
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Alex TOPMAN
00:56
Это где это у IPS честные 144 Гц? (все TN сейчас ехидно ухмыльнулись) ;)
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ego0550
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Сходил в ̶о̶в̶е̶р̶л̶о̶к̶е̶р̶с̶р̶у̶ туалет, делюсь впечатлениями.
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
Лучезарная Куртка
00:47
было бы странно, если бы в аппарате в 2-3 раза меньшую стоимость было вообще все то же самое. зы: ах да, только увидел: "Проводная зарядка теперь 20-ваттная" Перемога на перемоге...
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