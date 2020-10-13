Ryzen 9 3900X сильно подешевел - лучший 12-ядерник на рынке с частотой до 4,6 GHz и 64 МБ кэша упал в цене на 70$
Как и ожидалось, AMD в преддверии выхода своих новых и совсем недешёвых процессоров линейки Ryzen 5000 начинает понемногу сбавлять цены на уходящее в прошлое поколение Zen2. Пока что эти скидки будут носить локальный характер, но сам факт их существования означает, что сброс цен вскоре доберётся и до наших краёв. По крайней мере так было со всеми предыдущими поколениями CPU Ryzen.
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Первым индикатором скорого глобального сброса цен стала скидка на топовый 12-ядерный Ryzen 9 3900X в крупнейшем западном онлайн-магазине Amazon, где этот мощный процессор подешевел сразу на 70$. Сейчас он стоит 430$ или около 33 540 рублей, в то время как в отечественных магазинах его средняя цена (согласно статистике Яндекс Маркета) составляет 40 950 рублей. Одно из лучших предложений можно обнаружить в Регарде, где он стоит 38 730 рублей.
За эти деньги мы получаем крайне мощный 12-ядерный 24-поточный процессор, способный очень достойно показывать себя в игровых задачах даже в сравнении с топовыми моделями конкурентов, а в рабочих нагрузках и вовсе существенно обходить их. Всё это за счёт архитектуры Zen2 и прилично возросшей в сравнении с предшественниками производительности на ядро. На данный момент это один из лучших вариантов для сборки универсальной машины одновременно для работы и игр.
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