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Несмотря на все заявления AMD о добавлении поддержки Ryzen 5000 на старые материнские платы X470 и B450 чипсетов, некоторые вендоры похоже собираются не следовать этим рекомендациям. Один из пользователей форума Reddit, владеющий материнской платой ASUS ROG Crosshair VII HERO на базе чипсета X470 связался со службой поддержки Asus и задал им вопрос о совместимости его платы с новыми процессорами от AMD.

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Ответ от Asus его совсем не порадовал, так как ему сообщили об отсутствии планов относительно поддержки процессора Ryzen 9 5900X в его модели материнской платы, а ко всему прочему ещё и посоветовали потратить деньги на апгрейд до платы на базе более нового чипсета X570 или B550. И это при условии, что AMD уже пообещала предоставить партнёрам необходимый микрокод AGESA для добавления поддержки Ryzen 5000 на любые платы Х470 и В450 серий.

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Единственным объяснением этой ситуации может стать желание Asus продвигать свои наиболее новые и дорогие материнские платы, даже в ущерб своей репутации. Хотя не стоит исключать и возможности банальной человеческой ошибки сотрудников службы поддержки. Так или иначе, набирающий ход скандал может оказать существенное влияние на фирму и заставить пересмотреть свои планы относительно старых материнок.