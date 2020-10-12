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Видеохостинг YouTube уже приносит 15 миллиардов долларов в год за счёт доходов от рекламы. Но Google хочет ещё сильнее монетизировать свой сервис, добавив в него функции онлайн-магазина. Об этих планах сообщило издание Bloomberg. По информации бизнес-обозревателя крупнейший в мире видеосайт с недавнего времени начал просить контентмейкеров помечать и маркировать продукты, представленные в их видео.

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Пока что этот функционал тестируется лишь на ограниченном количестве каналов, но в случае успеха он может распространиться на весь YouTube. Основная идея Google состоит в превращении хостинга в обширный каталог товаров, где пользователи могут сразу же купить любой понравившийся товар из видео. Если эта инициатива увенчается успехом, то YouTube превратится из рекламного гиганта в одного из лидеров электронной коммерции, наравне с Amazon.com и Aliexpress.

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Впрочем уже сейчас под видео многих блогеров можно встретить множество рекламных ссылок на самые разные магазины. Google же не дают спокойно спать все доходы от подобной рекламы, фактически проходящие мимо них, и они собираются прикрыть эту схему, заменив её своим собственным магазином. Приведёт ли это к превращению YouTube в аналог телемагазинов на диване с агрессивной рекламой всякого хлама? Покажет время.