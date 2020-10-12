Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Реакция аудитории на анонс новых процессоров AMD 5000 была по большей части положительной. Нам обещали возросший IPC, увеличенную производительность на ядро и солидную производительность в играх. Однако, у всего этого есть и ряд подводных камней, которые могут подпортить общую картину. Во-первых, техпроцесс у новой линейки используется тот же самый, что и у Ryzen 3000XT. То есть ни о каких 7+ нанометрах говорить не приходится.

реклама

К тому же транзисторы линейки XT выделяли куда больше тепла, нежели обычные Ryzen 3000, а это значит, что 5000-я линейка тоже потребует более качественного охлаждения (это объясняет отсутствие стоковых кулеров в комплектации старших моделей).

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Во-вторых, остался прежним и кристалл I/O, что может означать куда меньший потенциал в разгоне оперативной памяти. Если внимательно изучить данные с презентации AMD, то можно обнаружить, что в тесте Cinebench 5900X и 10900К работали в паре с памятью на частоте в 3600MHz, хотя для процессоров Intel это далеко не предел.

реклама

А самым интересным во всей этой ситуации является то, что гибридные процессоры Ryzen 4000G и мобильные Ryzen 4000U получили обновлённые I/O-контроллеры, позволявшие им куда сильнее разгонять ОЗУ (некоторые источники заявляли о частотах свыше 5000 MHz). Вся эта информация не внушает особого энтузиазма, особенно вкупе с повышением цен на новое поколение процессоров от AMD.