Процессоры Ryzen 5000 используют тот же техпроцесс и кристалл ввода/вывода, что и Ryzen 3000XT - Zen3 не получит обновлённого чипа I/O как в гибридных Ryzen 4000G и мобильных Ryzen 4000U
Реакция аудитории на анонс новых процессоров AMD 5000 была по большей части положительной. Нам обещали возросший IPC, увеличенную производительность на ядро и солидную производительность в играх. Однако, у всего этого есть и ряд подводных камней, которые могут подпортить общую картину. Во-первых, техпроцесс у новой линейки используется тот же самый, что и у Ryzen 3000XT. То есть ни о каких 7+ нанометрах говорить не приходится.
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К тому же транзисторы линейки XT выделяли куда больше тепла, нежели обычные Ryzen 3000, а это значит, что 5000-я линейка тоже потребует более качественного охлаждения (это объясняет отсутствие стоковых кулеров в комплектации старших моделей).
Во-вторых, остался прежним и кристалл I/O, что может означать куда меньший потенциал в разгоне оперативной памяти. Если внимательно изучить данные с презентации AMD, то можно обнаружить, что в тесте Cinebench 5900X и 10900К работали в паре с памятью на частоте в 3600MHz, хотя для процессоров Intel это далеко не предел.
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А самым интересным во всей этой ситуации является то, что гибридные процессоры Ryzen 4000G и мобильные Ryzen 4000U получили обновлённые I/O-контроллеры, позволявшие им куда сильнее разгонять ОЗУ (некоторые источники заявляли о частотах свыше 5000 MHz). Вся эта информация не внушает особого энтузиазма, особенно вкупе с повышением цен на новое поколение процессоров от AMD.
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