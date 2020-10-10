Ищём самый оптимальный процессор для RTX 3080 - тест-сравнение самых популярных процессоров AMD и Intel от Ryzen 3600 до Core i9-10900 от канала Testing Games
Выход нового поколения видеокарт Nvidia вновь сделал актуальными споры о минимальном необходимом CPU для получения наилучшей производительности с топовыми GPU. Вопросом о том, какой процессор стоит подобрать в пару к новенькой GeForce RTX 3080 задались техно-блогеры с канала Testing Games.
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Для теста были взяты три пары процессоров от AMD и Intel в наиболее подходящих весовых категориях. В среднем бюджете схлестнулись 6-ядерники 3600 и i5 10400, в предтоповом сегменте сошлись 8-ядерные 3700X и i7 10700K, а в качестве тяжеловесов выступили 3900X и i9 10900K. Для платформы АМ4 использовалась материнская плата GIGABYTE X570 AORUS PRO, а для LGA 1200 - MSI MPG Z490 GAMING PLUS. Тест проводился в народном разрешении 1080р с максимальными возможными настройками графики.
Результаты оказались не самыми впечатляющими для процессоров AMD: CPU на базе Zen2 оказались не в состоянии выжать из RTX 3080 весь заложенный в неё потенциал. Разница в производительности у каждой из представленных пар процессоров составила около 10% в зависимости от игры, причём наименьший разрыв был зафиксирован в паре 3600 и i5 10400, а наибольший - между 3900X и i9 10900K. Самой безразличной к мощности процессора игрой на тесте оказалась Red Dead Redemption 2: в ней отставание Ryzen 3600 от i9 10900K составило меньше 3%.
| Игра
|R5 3600
|i5 10400
|R7 3700X
|i7 10700K
|R9 3900X
|i9 10900K
|Assassin's Creed Odyssey
|94 FPS
|102 FPS
|103 FPS
|107 FPS
|106 FPS
|109 FPS
|Kingdom Come Deliverance
|69 FPS
|75 FPS
|81 FPS
|91 FPS
|85 FPS
|98 FPS
|Battlefield V
|154 FPS
|166 FPS
|181 FPS
|198 FPS
|181 FPS
|198 FPS
|Rainbow Six Siege
|346 FPS
|366 FPS
|368 FPS
|415 FPS
|392 FPS
|448 FPS
|Red Dead Redemption 2
|118 FPS
|119 FPS
|120 FPS
|121 FPS
|120 FPS
|121 FPS
|Microsoft Flight Simulator
|43 FPS
|46 FPS
|48 FPS
|54 FPS
|48 FPS
|58 FPS
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Выводы из теста напрашиваются довольно очевидные: если вы собираетесь покупать в сборку топовый графический адаптер, то не стоит при этом экономить на CPU.
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