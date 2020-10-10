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Выход нового поколения видеокарт Nvidia вновь сделал актуальными споры о минимальном необходимом CPU для получения наилучшей производительности с топовыми GPU. Вопросом о том, какой процессор стоит подобрать в пару к новенькой GeForce RTX 3080 задались техно-блогеры с канала Testing Games.

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Для теста были взяты три пары процессоров от AMD и Intel в наиболее подходящих весовых категориях. В среднем бюджете схлестнулись 6-ядерники 3600 и i5 10400, в предтоповом сегменте сошлись 8-ядерные 3700X и i7 10700K, а в качестве тяжеловесов выступили 3900X и i9 10900K. Для платформы АМ4 использовалась материнская плата GIGABYTE X570 AORUS PRO, а для LGA 1200 - MSI MPG Z490 GAMING PLUS. Тест проводился в народном разрешении 1080р с максимальными возможными настройками графики.

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Результаты оказались не самыми впечатляющими для процессоров AMD: CPU на базе Zen2 оказались не в состоянии выжать из RTX 3080 весь заложенный в неё потенциал. Разница в производительности у каждой из представленных пар процессоров составила около 10% в зависимости от игры, причём наименьший разрыв был зафиксирован в паре 3600 и i5 10400, а наибольший - между 3900X и i9 10900K. Самой безразличной к мощности процессора игрой на тесте оказалась Red Dead Redemption 2: в ней отставание Ryzen 3600 от i9 10900K составило меньше 3%.

Игра

R5 3600

i5 10400

R7 3700X

i7 10700K

R9 3900X

i9 10900K

Assassin's Creed Odyssey

94 FPS

102 FPS

103 FPS

107 FPS

106 FPS

109 FPS

Kingdom Come Deliverance

69 FPS

75 FPS

81 FPS

91 FPS

85 FPS

98 FPS

Battlefield V

154 FPS

166 FPS

181 FPS

198 FPS

181 FPS

198 FPS

Rainbow Six Siege

346 FPS

366 FPS

368 FPS

415 FPS

392 FPS

448 FPS

Red Dead Redemption 2

118 FPS

119 FPS

120 FPS

121 FPS

120 FPS

121 FPS

Microsoft Flight Simulator

43 FPS

46 FPS

48 FPS

54 FPS

48 FPS

58 FPS







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Выводы из теста напрашиваются довольно очевидные: если вы собираетесь покупать в сборку топовый графический адаптер, то не стоит при этом экономить на CPU.