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Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X

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Сегодня AMD в рамках своей конференции, посвящённой процессорам линейки Ryzen 5000 наконец анонсировала свою новую линейку процессоров на архитектуре Zen3. Начать стоит с главного флагмана Ryzen 9 5950X. Это флагманский 16-ядерный процессор, предназначенный для энтузиастов с запросом на высокую производительность. Чип имеет тактовую частоту буста до 4,9 ГГц, 72 Mb объединённого кэша L2+L3 и  TDP 105 Вт. Цена новинки составит 799 долларов США.

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Следом идёт Ryzen 5900X, который будет иметь 12 ядер/24 потока на архитектуре Zen3, работающих на частоте в 3.7 GHz с возможностью буста до 4.8 GHz, 70 Mb кэша L2+L3 и 105 Ватт TDP. Стоимость новинки -
549 долларов США

По заявлениям представителей компании новый CPU способен обеспечить в среднем на 26% больше производительности в играх, нежели его предшественник 3900Х. Для примера была продемонстрирована игра Shadow of the Tomb Raider, в которой разница между процессорами составила 28%.

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Следующим был представлен 8-ядерный, 16-поточный Ryzen 7 5800X. Базовая частота чипа составляет 3,8 ГГц, а в режиме буста достигает 4,7 ГГц. Чип имеет в общей сложности 36 МБ кэш-памяти и всё те же TDP 105 Вт. Рекомендованная цена - 399 долларов.

И в конце был объявлен народный 6-ядерник Ryzen 5 5600X. Он получил следующие характеристики:
6 ядер/12 потоков, базовая частота 3,7 ГГц и 4,6 ГГц в режиме буста, 36 МБ кэш-памяти и TDP в 65 Вт. Оценили всё это добро в 299$.

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Новая архитектура Zen3 построена на базе 7-нм техпроцессу TSMC и должна обеспечить 19% прирост IPC по сравнению с Zen 2. С точки зрения энергоэффективности Zen3 обеспечивает на 24% более высокую производительность на ватт чем предшествующее поколение.

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ryzen 9 5950x 5800x 5900x ryzen 5600x
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Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
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Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
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