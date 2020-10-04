Игроки в Call of Duty: Modern Warfare с SSD небольших объёмов жалуются на невозможность обновления игры - размер клиента популярного шутера перевалил за 235GB
Среди игроков в онлайн игры распространена практика установки своего любимого проекта на твердотельный накопитель для уменьшения времени загрузок и увеличения общей производительности. Фанаты Call of Duty: Modern Warfare не стали исключением и предпочитают ставить игру на SSD, что не только сокращает загрузку уровней, но и увеличивает игровой FPS, что наглядно было показано в тестах.
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Вот только наиболее распространёнными SSD всё ещё остаются модели объёмом в 128 и 256GB. И если с первыми всё ясно уже давно, то владельцы вторых вместе с последним обновлением обнаружили, что их твердотельники больше не подходят для этой игры. Свежий патч увеличил размер игрового клиента до совершенно безумных 235GB. Для сравнения, другой крупный AAA-проект Red Dead Redemption 2 занимает всего 150Gb.
Причина такого размера игрового клиента кроется в том, что ПК-игроки вынуждены держать у себя на диске файлы сразу всех игровых режимов, включая однопользовательскую компанию, соревновательный мультиплеер, кооперативный режим Special Ops и режим королевской битвы Warzone. В то же время игроки на консолях имеют куда более детальный контроль над размерами игры с возможностью удалять не интересующие их режимы.
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