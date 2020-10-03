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Эксперты Techspot изучили потери в цене популярных видеокарт прошлых поколений после выхода RTX 3000 - считаем удешевление RTX 2000, GTX 1000, RX 5000, Polaris и Vega на вторичном рынке

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Едва отгремел громкий анонс видеокарт семейства RTX 3000 с объявлением цен, так сразу же сеть наводнили новости о чудовищном падении цен на любые видеокарты предыдущих поколений, а особенно на топовые модели RTX 2000. 

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Авторы портала Techspot решили проверить правдивость подобных утверждений и посчитали потери в цене представителей сразу нескольких популярных семейств видеокарт от позапрошлых поколений GTX 10, Polaris и Vega до более актуальных RTX 20 и RX 50. Цены для исследования брались с популярной интернет-барахолки Ebay. А мы для пущей убедительности будем сравнивать ключевые результаты Techspot со средними ценами на нашем Avito. 

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Первыми под пристальным взглядом оказались топовые представители архитектуры Turing - Titan RTX и вариации RTX 2080. И если внимательно изучить представленную ниже таблицу, то можно заметить, что значительное падение цены после анонса новых карт было частично отыграно уже после поступления 3080 в продажу.

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Для примера возьмём ценообразование RTX 2080 Ti. С мая по август цена на новую карту в магазинах колебалась от 1250 до  1400$ (что выше рекомендованной цены на запуске в 1200$). В момент анонса 3080 множество владельцев отправились на барахолки с целью поскорее сбыть с рук вот-вот устареющие карты и обвалили цены до 700$. Однако чуть позже из-за проблем с поставками новых видеокарт и завышенными ценами на них цена 2080 Ti отыграла примерно 100$. На Avito средняя цена на эту видеокарту находится в районе 65000 рублей или же 825$, что вполне соответствует мировой картине. 

Таким образом геймерский флагман терял по 19% своей стоимости за год, что куда больше средних цифр по палате и может свидетельствовать о его сильно завышенной цене. Похожая ситуация наблюдается и с Titan RTX, а вот у Super версий 2080, 2070 и 2060  дела обстоят чуточку получше, ведь они продавались по той же цене, что и базовые версии, но при этом предлагали большую производительность. А 2060 и вовсе оказалась самой устойчивой, ведь её замены в лице 3060 вообще ещё не показали.

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 Последнее поколение карт AMD по информации Techspot почти не потеряли в цене. К примеру RX 5700 XT этим летом можно было приобрести за 410$, а уже осенью избавиться от него потеряв в цене всего 50$. Вот только с картиной на Avito эта информация не сильно соотносится, ибо средняя цена 5700 XT там составляет 35000 рублей или 445$. Подобные аномалии связаны с возрождением майнинга и увеличением стоимости Ethereum. И справедливо это будет для всех топовых карт AMD.

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У поколения Паскалей дела обстоят куда лучше чем у Тьюрингов (если не обращать внимания на оверпрайснутый Titan X/XP). Наиболее показательным будет пример геймерского флагмана GTX 1080 Ti. При стоимости в 700$ на запуске он был крайне привлекательным предложением и спустя 3,5 года не потерял и половины своей изначальной цены, дешевея всего на 15% в год. Средняя его цена на Ebay после анонса 3080 опустилась до 350$, но затем отскочила к 400$. Средняя цена этой карты на Avito составляет 30000 рублей или 380$.

Наконец, карты семейств Polaris и Vega по мнению Techspot дешевели куда стремительней, чем GTX 10. Vega 56/64 теряли по 18% своей стоимости за год, подешевев почти вдвое с момента запуска. Если запускались они с ценниками в 400/500$, то сейчас их средняя цена на Ebay составляет 220/270$. На Avito ситуация немного иная: Vega 56 стоит порядка 20000 рублей (250$), а Vega 64 - 25000 рублей (320$). Подобные цены обусловлены повышенным вниманием со стороны майнеров.


Подводя итоги можно констатировать, что выход нового поколения видеокарт пока ещё не до конца сбросил цены на старые. Частично это связано с дефицитом и проблемами с поставками, частично со спросом со стороны майнеров. Так или иначе, сейчас наилучшее время для того, чтобы сбросить свои старые GPU, пока их цены окончательно не добил выход 3070, показ новинок от AMD и новая партия поставок 3080.

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