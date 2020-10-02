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Главной новостью дня от NVIDIA стало подтверждение переноса даты релиза RTX 3070 на 29 октября для того, чтобы избежать проблем с поставками и дефицитом на старте. Однако кроме этого в блоге NVIDIA был опубликован и первый график с результатами теста грядущей новинки в играх и синтетических бенчмарках.

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Эксперты портала videocardz.com внимательно изучили данный график и пришли к выводу, что прирост производительности RTX 3070 по сравнению с RTX 2070 составит порядка 47-63% в игровых нагрузках и 53- 126% в бенчмарках. Если же сравнивать карту с RTX 2080 Ti , то она предложит в среднем около 8% прироста быстродействия. Хотя в некоторых сценариях (Borderlands/Blender/TimeSpy Extreme) она показывает себя хуже. Тесты проводились в разрешении 1440p с включенной технологией трассировки лучей.

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Официальное заявление Nvidia гласит, что GeForce RTX 3070 обеспечивает схожую или более высокую производительность чем GeForce RTX 2080 Ti (стоимость которой была вдвое больше), и в среднем на 60% быстрее чем GeForce RTX 2070. Так это или нет мы сможем узнать уже в конце текущего месяца, когда карты поступят в продажу и в сети появится множество тестов от независимых изданий и блогеров.