Новая часть серии платформеров Crash Bandicoot 4: It's About Time завоевала признание критиков - игру называют первым достойным продолжением оригинальной трилогии
Серия платформеров про похождения знаменитого Бандикута Крэша после первых трёх культовых частей лишилась своих создателей из Naughty Dog и начала заметно пробуксовывать. Все последующие разработчики, работавшие над этой франшизой совершенно не знали в какую сторону стоит двигать серию и пытались засунуть в новые части неуместные открытые миры, странные механики и совершенно ненужный мультиплеер.
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Однако после успеха переиздания Crash Bandicoot N. Sane Trilogy до правообладателей наконец-то дошло, что фанатам нужен просто олдскульный и зубодробительной сложный платформер с дизайном как в 90-е безо всяких лишних деталей. И судя по опубликованным профессиональными изданиями рецензиям на игру, продолжение вышло именно таким, каким его хотели видеть фанаты.
На данный момент Crash Bandicoot 4: It's About Time имеет средний балл в 86/100 на основании 30 рецензий на агрегаторе metacritic. Особенной похвалы журналистов удостоилась визуальная составляющая игры и бережно сохранённый дух оригинальных игр с PlayStation 1. Некоторые рецензенты впрочем жаловались на слишком высокую сложность и недружелюбность игры к новичкам. Однако эти пункты определённые игроки могут расценить и как плюсы данного проекта. Большинство критиков сошлись во мнении, что именно так могло бы выглядеть продолжение серии от самих отцов Бандикута из Naughty Dog, если бы студия взялась за него в наше время.
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