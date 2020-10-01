Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Epic Games продолжают всеми силами привлекать инди-разработчиков на платформу Unreal Engine. Помимо переезда популярного движка на бесплатную модель распространения с последующими отчислениями 5% с продаж и снижения комиссий в своем личном лаунчере Epic Games Store они также проводят ежемесячные раздачи всевозможных ассетов для разработки. На данный момент всё ещё доступны следующие 10 наборов контента за сентябрь:

реклама

Данный шаблон предназначен для разработки аркадного космического рельсового шутера в духе Star Fox. В наборе можно найти типичные для этого жанра способности, такие как Roll, Barrel Roll, Boost, Break, Somersault и Uturn. Здесь же имеется полнофункциональный HUD, комплексный искусственный интеллект противников, инструменты для создания уровней и многое другое.

Набор инструментов для Unreal Engine 4, позволяющий добавить поддержку виртуальной реальности в свой существующий проект.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Набор высокодетализированных фотореалистичных ассетов и текстур для создания игрового окружения в стиле подземного убежища. Общее качество пака соответствует текущим требованиям к AAA-играм.

Модель женского манекена с соответствующими анимациями для создания прототипов и полноценных игр.

реклама

Специализированный плагин для создания и настройки диалоговых окон.

реклама

Набор ресурсов для создания красивых космических скайбоксов в UE4.

реклама

Пакет эффектов визуализации варп-перелётов для космических игр.

Весьма недешёвый плагин для создания и настройки поведения интерактивных жидкостей.

Набор инструментов для создания элементов управления в играх для мобильных устройств с сенсорным экраном. Касания, свайпы, виртуальные джойстики и прочие необходимые приспособления.

Комплект из множества различных иконок с возможностью изменения и кастомизации.

Весь данные контент всё ещё можно забрать на свой аккаут не заплатив ни копейки. Общая стоимость всех этих ассетов составляет впечатляющие 49 759 рублей. Мечтающим создавать свои собственные игры стоит поторопится: в ближайшие дни данная раздача закончится и будет заменена на другой набор контента.



