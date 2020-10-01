В Unreal Marketplace заканчивается сентябрьская бесплатная раздача ассетов для разработки игр под Unreal Engine - успейте забрать инструменты на сумму в 49 759 рублей
Epic Games продолжают всеми силами привлекать инди-разработчиков на платформу Unreal Engine. Помимо переезда популярного движка на бесплатную модель распространения с последующими отчислениями 5% с продаж и снижения комиссий в своем личном лаунчере Epic Games Store они также проводят ежемесячные раздачи всевозможных ассетов для разработки. На данный момент всё ещё доступны следующие 10 наборов контента за сентябрь:
Arcade Space Shooter Template
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Данный шаблон предназначен для разработки аркадного космического рельсового шутера в духе Star Fox. В наборе можно найти типичные для этого жанра способности, такие как Roll, Barrel Roll, Boost, Break, Somersault и Uturn. Здесь же имеется полнофункциональный HUD, комплексный искусственный интеллект противников, инструменты для создания уровней и многое другое.
ArchVis VR
Набор инструментов для Unreal Engine 4, позволяющий добавить поддержку виртуальной реальности в свой существующий проект.
Bunker
Набор высокодетализированных фотореалистичных ассетов и текстур для создания игрового окружения в стиле подземного убежища. Общее качество пака соответствует текущим требованиям к AAA-играм.
Female Mannequin Character compatible with Stylized Female
Модель женского манекена с соответствующими анимациями для создания прототипов и полноценных игр.
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HorizonUI Plugin
Специализированный плагин для создания и настройки диалоговых окон.
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StarSphere
Набор ресурсов для создания красивых космических скайбоксов в UE4.
Warp Effect
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Пакет эффектов визуализации варп-перелётов для космических игр.
UIWS - Unified Interactive Water System
Весьма недешёвый плагин для создания и настройки поведения интерактивных жидкостей.
Ultimate Touch Components
Набор инструментов для создания элементов управления в играх для мобильных устройств с сенсорным экраном. Касания, свайпы, виртуальные джойстики и прочие необходимые приспособления.
Pro Icon Pack
Комплект из множества различных иконок с возможностью изменения и кастомизации.
Весь данные контент всё ещё можно забрать на свой аккаут не заплатив ни копейки. Общая стоимость всех этих ассетов составляет впечатляющие 49 759 рублей. Мечтающим создавать свои собственные игры стоит поторопится: в ближайшие дни данная раздача закончится и будет заменена на другой набор контента.
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