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Технология Nvidia SLI в своё время поражала геймеров невиданной возможностью объединить вычислительные мощности сразу двух видеокарт и получить таким образом ультимативную игровую систему. Но далеко не все разработчики игр спешили добавлять в свои проекты полноценную поддержку данной технологии, что вылилось в крайне ограниченный круг игр, получавших прирост производительности при работе с двумя GPU.

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На сегодняшний день технология всё ещё жива, но всё также страдает от ограниченной поддержки среди девелоперов. Авторы популярного youtube-канала Gamers Nexus решили проверить возможности SLI-связки

из двух топовых видеоадаптеров для энтузиастов RTX 3090 в тех играх, которые официально поддерживают данную технологию. Начать решили с не очень популярной, но довольно хорошо оптимизированной Strange Brigade. При использовании api Vulcan связка из двух RTX 3090 демонстрирует до 90% прироста производительности в разрешениях 1080р, 1440р и 4К. Примерно те же результаты можно наблюдать и с DX12.

Следующей игрой на тесте стал популярный вестерн от Rockstar Red Dead Redemption 2. Здесь прирост в 4К составил около 50%, в 1440р куда более скромные 17%, а при запуске на DX12 SLI и вовсе отказался работать.

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Hitman 2, несмотря на заявленную поддержку SLI не получил никакого буста от использования двух карт. Shadow of the Tomb Raider в разрешении 4К получает до 60% больше производительности от использования второй RTX 3090. А вот в 1440р разница уже едва заметна: 169 против 175 кадров в секунду. Хотя здесь свою роль мог сыграть банальный упор в CPU.

Наконец, последней игрой на тесте стала RTX-версия легендарной Quake 2. В 4K прирост производительности составил порядка 70%. В 1440р производительность увеличилась на 62%, а в 1080р на 53%.

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Энергопотребление подобных систем возрастает линейно по мере добавления большего количества видеокарт. Если потребление одной RTX 3090 FE составляет порядка 350 Ватт, то у двух оно будет уже 700 Ватт и так далее. Всё система из теста Gamers Nexus даже в простое потребляла 360 Ватт.

Имеет ли смысл собирать систему с двумя RTX 3090 на борту? Скорее нет, чем да, ведь на выходе мы получим сборку, которая может себя проявить в небольшом и крайне ограниченном списке игр. Тут каждый решит для себя сам, но не стоит забывать о довольно малой поддержке SLI среди разработчиков.