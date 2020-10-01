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Уже во время анонса линейки RTX 3000 Nvidia чётко определилась с позиционированием своих новых видеокарт для различных сегментов пользователей. По замыслу менеджеров корпорации RTX 3080 должна была стать массовым геймерским продуктом, в то время как 3090 была уготована судьба решения для профессионалов и энтузиастов, которые не считают денег при покупке оборудования. Отсюда двукратная разница в цене, несмотря на один и тот же графический чип GA102 в основе обеих карт.

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Если вспоминать опыт прошлых поколений видеокарт Nvidia, то можно заметить довольно скромную разницу в игровой производительности между геймерскими топами и дорогими профессиональными графическими адаптерами. К примеру разница между TITAN RTX и RTX 2080 Ti в играх составляла всего 3-8% в зависимости от тайтла, при разнице в цене в 1300$. А легендарная GTX 1080 Ti и вовсе могла похвастаться такой же игровой производительностью, что и более дорогие Titan X/Titan XP.

Авторы канала Testing Games решили провести аналогичное сравнение топа и предтопа нынешней линейки Nvidia в 8 актуальных и требовательных современных играх. И вот тут разница составила уже куда более солидные 10-15%. Все игры запускались на максимальных настройках в нативном разрешении 3840х2160. Полную картину теста можно изучить в таблице ниже.

Игра

Средний FPS (RTX 3080)

Средний FPS (RTX 3090)

Control

55

63

Assassin's Creed Odyssey

70

80

Microsoft Flight Simulator

52

57

Battlefield V

69

78

Red Dead Redemption 2

70

77

Kingdom Come Deliverance

62

70

Horizon Zero Dawn

70

78

PUBG

114

130



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В этом поколении самый дорогой графический адаптер в линейке Nvidia выглядит куда увереннее своего более доступного побратима. Тут сыграло свою роль большее количество Cuda-ядер (10496 против 8704), тензорных и RT-блоков. Хотя стоит ли ради 15% прироста быстродействия отдавать вдвое большую цену каждый решает для себя сам.