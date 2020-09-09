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Стали известны системные требования Mafia: Definitive Edition - рекомендованная конфигурация оказалась значительно выше чем у Mafia 3

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Долгожданный ремейк великой Mafia: The City of Lost Heaven с подзаголовком Definitive Edition ляжет на прилавки уже 25 сентября. В связи со скорым релизом разработчики из Hangar 13 опубликовали список системных требований новинки, который оказался далеко не таким скромным, как того можно было ожидать. 

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Минимальным порогом вхождения в игру стал процессор Intel Core i5-2500K/AMD FX-8120 и видеокарта уровня GeForce GTX 770/Radeon R9 280X, а для комфортного погружения в гангстерскую историю потребуется ПК на базе i7-3770/FX-8350 в паре с видеокартой GeForce GTX 1080/Radeon RX 5700. Подобный уровень требований игры выглядит довольно странно, учитывая то, что уровень графики в целом не далеко ушёл от Mafia 3, на движке и ассетах которой разрабатывается ремейк первой Мафии. 

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Если сравнивать системные требования двух игр лоб в лоб, то можно обнаружить, что рекомендованный уровень уровень производительности третьей части способны обеспечить куда более скромные GPU Geforce GTX 780, GeForce GTX 1060 или, AMD Radeon R9 290X, а для минималок хватит и GTX 660/HD7870. Учитывая тот факт, что Definitive Edition выйдет также на первых ревизиях консолей Xbox One и PlayStation 4 с куда более слабыми GPU, нежели GTX 770/R9 280X, возникают серьёзные вопросы к разработчикам по поводу оптимизации версии для ПК.

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mafia: definitive edition
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oleglogan111
15:08
А по другому, кто будет покупать железо у куртки. На рекомендуемых игра должна летать в 2к.
Стали известны системные требования Mafia: Definitive Edition - рекомендованная конфигурация оказалась значительно выше чем у Mafia 3
Kuyak
15:08
Из своего красного манямирка.
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