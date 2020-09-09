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Есть немалое количество людей, которые в силу различных причин не могут единоразово собрать полноценный ПК. В таком случае выходом может стать покупка комплектующих по мере возможностей и постепенное добавление в систему всех желаемых частей. И поскольку сердцем любого компьютера является центральный процессор, первостепенно такие люди покупают именно его, предпочитая в качестве видеокарты временно использовать дешёвую Low-end затычку.

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Но некоторые современные APU могут похвастаться весьма достойным уровнем встроенного графического ядра, которое вполне способно бросить вызов решениям из сверхбюджетного сектора. Авторы Youtube-канала Testing Games решили сравнить производительность интегрированного GPU процессора Ryzen 7 4700G с мощностями самого младшего представителя видеокарт Nvidia GT 1030. И результаты оказались довольно печальными для затычки.

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Во всех 7 протестированных играх встроенная графика Vega 8 смогла обойти GT 1030 по производительности. Разница составила в среднем 15-20%. Настройки графики в различных проектах варьировались от низких до средне-высоких в разрешении 1080p, и при этом ни одна игра не опускалась ниже консольных 30 FPS.

Игра

Средний FPS Vega 8

Средний FPS GT 1030

Project Cars 3 (medium-low)

46 FPS

37 FPS

GTA 5 (medium-high)

91 FPS

76 FPS

Control (medium-low)

42 FPS

36 FPS

The Witcher 3 (low)

39 FPS

35 FPS

Resident Evil 3 (high)

44 FPS

36 FPS

Hitman 2 (low)

37 FPS

36 FPS

Rainbow Six Siege

94 FPS

78 FPS





Таким образом можно констатировать, что уровень встроенной графики процессоров AMD Renoir позволяет использовать их для игровых задач и вовсе без какой бы то ни было дискретной видеокарты. А сэкономленные деньги лучше отложить на покупку более мощного графического адаптера в будущем.