Выясняем целесообразность покупки видеокарты-затычки в 2020 году - тест-сравнение самой младшей видеокарты Nvidia GT 1030 cо всторенной графикой процессора Ryzen 7 4700G от канала Testing Games
Есть немалое количество людей, которые в силу различных причин не могут единоразово собрать полноценный ПК. В таком случае выходом может стать покупка комплектующих по мере возможностей и постепенное добавление в систему всех желаемых частей. И поскольку сердцем любого компьютера является центральный процессор, первостепенно такие люди покупают именно его, предпочитая в качестве видеокарты временно использовать дешёвую Low-end затычку.
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Но некоторые современные APU могут похвастаться весьма достойным уровнем встроенного графического ядра, которое вполне способно бросить вызов решениям из сверхбюджетного сектора. Авторы Youtube-канала Testing Games решили сравнить производительность интегрированного GPU процессора Ryzen 7 4700G с мощностями самого младшего представителя видеокарт Nvidia GT 1030. И результаты оказались довольно печальными для затычки.
Во всех 7 протестированных играх встроенная графика Vega 8 смогла обойти GT 1030 по производительности. Разница составила в среднем 15-20%. Настройки графики в различных проектах варьировались от низких до средне-высоких в разрешении 1080p, и при этом ни одна игра не опускалась ниже консольных 30 FPS.
| Игра
| Средний FPS Vega 8
| Средний FPS GT 1030
| Project Cars 3 (medium-low)
| 46 FPS
| 37 FPS
| GTA 5 (medium-high)
| 91 FPS
| 76 FPS
| Control (medium-low)
| 42 FPS
| 36 FPS
| The Witcher 3 (low)
| 39 FPS
| 35 FPS
| Resident Evil 3 (high)
| 44 FPS
| 36 FPS
| Hitman 2 (low)
| 37 FPS
| 36 FPS
| Rainbow Six Siege
| 94 FPS
| 78 FPS
Таким образом можно констатировать, что уровень встроенной графики процессоров AMD Renoir позволяет использовать их для игровых задач и вовсе без какой бы то ни было дискретной видеокарты. А сэкономленные деньги лучше отложить на покупку более мощного графического адаптера в будущем.
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