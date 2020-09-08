Стали известны новые подробности о консолях следующего поколения Xbox - в сеть попали официальные изображения младшей Xbox Series S, даты выхода и цены обеих приставок
Крупные платформодержатели Microsoft и Sony пока что хранят молчание в отношении цен и конкретных дат запуска своих консолей следующего поколения. Из конкурентных соображений никто не хочет называть цену первым, ведь конкурент может перебить её более выгодным предложением. Но инсайдеры не дремлют, и в сети появились новые подробности об ожидаемых консолях семейства Xbox Series.
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Инсайдер Брэд Самс опубликовал на своём youtube-канале ролик, посвящённый бюджетной версии консоли Xbox Series S, в котором продемонстрировал внешний вид устройства и раскрыл его цену в 299$. Чуть позже издание Windows Central подтвердило подлинность предоставленных изображений, а также дополнило общую картину ценой на старшую версию консоли Xbox Series X (499$) и датой релиза обоих устройств. В продажу игровые станции поступят 10 ноября 2020 года.
Официальный аккаунт Xbox в Twitter ответил на эти данные довольно красноречивым мемом, который также намекает на истинность данной утечки. Так или иначе, презентация Microsoft с наиболее полной официальной информацией должна состояться уже в текущем месяце, и именно там будут подтверждены или опровергнуты все предыдущие утечки.
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