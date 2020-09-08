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Видеокарты семейства RTX 2000 на базе микроархитектуры Nvidia Turing вот вот будут свергнуты с пьедестала самых производительных графических ускорителей стремительно приближающимся релизом карт Ampere. И сейчас самое время подвести итоги уходящего поколения GPU Nvidia. Обратимся для этого к свежей порции статистических данных магазина цифровой дистрибуции Steam.

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И среди аудитории данного сервиса эти видеокарты не снискали огромной популярности. Наиболее распространёнными представителями поколения Тьюринга стали RTX 2060 с 2,88% пользовательской базы, RTX 2070 Super, сумевшая заинтересовать 2,05% пользователей и RTX 2070, приглянувшаяся 1,97% геймеров. Более дорогие решения, вроде 2080, 2080 Super и 2080 Ti и вовсе довольствуются цифрами в районе 1% и меньше.

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При этом даже совокупные показатели всех карт линейки не смогли перевесить количество пользователей самой обычной GTX 1060. Народная хит всё ещё занимает первое место рейтинга Steam с 11.18% пользователей, в то время как у всего семейства RTX 2000 суммарно набирается лишь 10,89%.

Подобные скромные результаты могут быть связаны как с чрезмерной дороговизной карт этого семейства и невысоким приростом производительности по сравнению с предыдущим поколением, так и с отсутствием у пользователей реальных причин для обновления, ведь современные игры пока что ограничены мощностями консолей PlayStation 4 и Xbox One, и для их запуска в самом популярном разрешении 1080р (65,55% геймеров предпочитают именно его) вполне хватает среднебюджетного GPU 2016 года.

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Впрочем, так или иначе именно продукты Nvidia занимают львиную долю ПК-рынка с 73.82% владельцев. Видеокарты AMD существенно отстают с 16.25%, а встройка от Intel и вовсе довольствуется лишь 9.8%. А вот на процессорном рынке у красных всё куда радужней: AMD продолжают теснить Intel на этом рынке, за последние 6 месяцев прибавив более 5%. На данный момент соотношение сил всё ещё 75/25, но выход линейки Ryzen 4000 может ещё больше склонить чашу весов в сторону компании Лизы Су.