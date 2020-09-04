CD Projekt RED пообещали выпустить для Witcher 3 бесплатное обновление, добавляющее в игру трассировку лучей, ускоренные загрузки и графику следующего поколения для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X
Witcher 3 смогла стать одной из самых важных компьютерных игр текущего десятилетия. Она продалась многомиллионными тиражами, была обласкана критиками и снискала любовь целой армии фанатов. Но годы идут, а графическая составляющая культовой ролевой игры не становится лучше. Конечно, есть множество всевозможных фанатских модификаций, так или иначе пытающихся осовременить визуальный ряд Ведьмака, но всё же, в большинстве случаев это всего лишь незначительные улучшения, не меняющие игру глобально.
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Однако вскоре это может измениться, ведь за дело взялись сами авторы оригинальной игры из CD Projekt RED. Официальный представитель компании Марчин Момот сообщил в своём Twitter-аккаунте, что студия ведёт работу над улучшенной версией The Witcher 3: Wild Hunt для ПК и консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X, которая получит целый ряд графических и технических улучшений, среди которых ускоренное время загрузки и популярная нынче технология трассировки лучей.
Прокачанная версия игры будет доступна всем владельцам копии для PC, Xbox One или PlayStation 4 в виде бесплатного обновления. А вот тем, кто ещё не успел обзавестись игрой на одной из этих платформ придётся заплатить за неё как за полноценный отдельный проект.
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