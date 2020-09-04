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CD Projekt RED пообещали выпустить для Witcher 3 бесплатное обновление, добавляющее в игру трассировку лучей, ускоренные загрузки и графику следующего поколения для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X

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Witcher 3 смогла стать одной из самых важных компьютерных игр текущего десятилетия. Она продалась многомиллионными тиражами, была обласкана критиками и снискала любовь целой армии фанатов. Но годы идут, а графическая составляющая культовой ролевой игры не становится лучше. Конечно, есть множество всевозможных фанатских модификаций, так или иначе пытающихся осовременить визуальный ряд Ведьмака, но всё же, в большинстве случаев это всего лишь незначительные улучшения, не меняющие игру глобально.

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Однако вскоре это может измениться, ведь за дело взялись сами авторы оригинальной игры из CD Projekt RED. Официальный представитель компании Марчин Момот сообщил в своём Twitter-аккаунте, что студия ведёт работу над улучшенной версией The Witcher 3: Wild Hunt для ПК и консолей следующего поколения  PlayStation 5 и Xbox Series X, которая получит целый ряд графических и технических улучшений, среди которых ускоренное время загрузки и популярная нынче технология трассировки лучей.

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Прокачанная версия игры будет доступна всем владельцам копии для PC, Xbox One или PlayStation 4  в виде бесплатного обновления. А вот тем, кто ещё не успел обзавестись игрой на одной из этих платформ придётся заплатить за неё как за полноценный отдельный проект.

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sg999570
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Ну да, как и 1070Ti и 2070S, мифические карты для сборщиков, да?
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Boris Koltsov
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отсутствие предзаказов большой минус нынешней кампании
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sg999570
17:36
Конечно, в первый раз что ли, буду сидеть на 2070S до выхода 3070S(Ti), возможно и видеопамяти докинут, а так менять 8Гб карту на 8Гб даже более производительную как то не вставляет, если брать сейчас...
В случае успеха AMD RDNA2, NVIDIA может подготовить до трех новых моделей GeForce RTX 30
Dryden
17:35
WW был неплох, но шаг назад в графике. Иногда прям глаз резало по сравнению с Песками. А вот боевка там была намного лучше, факт.
По слухам, ремейк Prince of Persia представят уже на следующей неделе
Dryden
17:35
2008 был самый недооцененный из лучших и лучший из недооцененных. Так же крут как и Пески, оригинален, необычен, и обруган теми, кто привык играть в сейв-лоад.
По слухам, ремейк Prince of Persia представят уже на следующей неделе
Black Soul
17:34
До анонса - инфы слитой нигде не было, достоверной!!! Поэтому амд чуть поднапряглись 😅
Дебют видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 заставит AMD снизить цены на свои будущие продукты — данные инсайдера
Evgeniy Som
17:33
тестов ни каких не было и в помине, просто феня так от болды нарисовал графики. Он видимо вообще отключал мозг когда их рисовал )))
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
Black Soul
17:32
Чувак, ты заблудился :)))
Дебют видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 заставит AMD снизить цены на свои будущие продукты — данные инсайдера
corsi
17:31
Конечно, ни кто не сталкивался с падением на 180 трлн. $.
Капитализация Apple за сутки упала на 180 млрд долларов – сильно подешевели AMD, NVIDIA, Tesla, Amazon и Microsoft
Vlad R
17:31
Я только "За", и поддерживаю такую агрессивную политику на рынке. Пусть будет конкуренция. АМД снизит цены,майнеры правда могут внести свои коррективы в розничный рынок красных карт.
Дебют видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 заставит AMD снизить цены на свои будущие продукты — данные инсайдера
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