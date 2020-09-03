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Сфера продажи бывших в употреблении вещей в России растёт из года в год. Если в 2017 году у нас было совершено 90 миллионов сделок на общую сумму в 295 млрд. рублей, то в 2019-м это количество перевалило за впечатляющую отметку в 177 миллионов, общим объёмом в 568 млрд. рублей. И конечно же, подобный лакомый кусок не мог не привлечь к себе внимание налоговой и министерства финансов.

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Как сообщает издание Ведомости, Минфин планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей на интернет площадках вроде Avito или Юлы. Данную инициативу уже поддержала Федеральная антимонопольная служба.

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Введение подобных поборов может крайне негативно сказаться на ценах бывших в употреблении товаров, а также вызвать массовый исход пользователей со специализированных интернет-площадок. А это в свою очередь приведёт к риску нарваться на мошенников при покупке б/у товара, ведь онлайн доски объявлений так или иначе обеспечивают базовый уровень безопасности для подобных сделок. Кроме того, многие пользователи попытаются найти альтернативу, что может стать стимулом к возврату популярности печатных изданий, вроде газеты "Из рук в руки".