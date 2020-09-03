Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
Сфера продажи бывших в употреблении вещей в России растёт из года в год. Если в 2017 году у нас было совершено 90 миллионов сделок на общую сумму в 295 млрд. рублей, то в 2019-м это количество перевалило за впечатляющую отметку в 177 миллионов, общим объёмом в 568 млрд. рублей. И конечно же, подобный лакомый кусок не мог не привлечь к себе внимание налоговой и министерства финансов.
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Как сообщает издание Ведомости, Минфин планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей на интернет площадках вроде Avito или Юлы. Данную инициативу уже поддержала Федеральная антимонопольная служба.
Введение подобных поборов может крайне негативно сказаться на ценах бывших в употреблении товаров, а также вызвать массовый исход пользователей со специализированных интернет-площадок. А это в свою очередь приведёт к риску нарваться на мошенников при покупке б/у товара, ведь онлайн доски объявлений так или иначе обеспечивают базовый уровень безопасности для подобных сделок. Кроме того, многие пользователи попытаются найти альтернативу, что может стать стимулом к возврату популярности печатных изданий, вроде газеты "Из рук в руки".
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