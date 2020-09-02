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Прошедшая презентация видеокарт Ampere приковала к себе немало внимания, и многие геймеры уже начали присматриваться к покупке свежих GPU. Nvidia продемонстрировала весьма привлекательное соотношение цены и производительности, что скорее всего приведёт к весьма солидным продажам. Однако компания решила на этом не останавливаться и взять пример с прямых конкурентов в лице AMD, которые очень любят дарить покупателям своих видеокарт лицензионные копии актуальных игровых новинок.

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В рамках продвижения линейки RTX 3000 Nvidia анонсировала акционный бандл для первых покупателей карт семейства Ampere. Счастливые обладатели новеньких графических карт получат в виде приятного бонуса лицензионный ключ свежего боевика в открытом мире Watch Dogs Legion, а также годовую подписку на сервис Geforce Now, позволяющий играть в самые требовательные игры на любых устройствах с хорошим доступом в сеть Интернет.

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Для того чтобы участвовать в акции, необходимо приобрести видеокарту RTX 3090, 3080 или 3070 или ПК серии GeForce RTX 30 в определенных магазинах в период с 17 сентября по 29 октября. Полный список и ссылки на участвующие продукты и партнеров можно найти на официальной странице бандла.

Watch Dogs Legion выйдет 29 октября и будет поддерживать все актуальные технологии Nvidia, включая DLSS 2.0 и трассировку лучей в реальном времени. Эта игра способна продемонстрировать все преимущества видеокарт линейки RTX 3000.