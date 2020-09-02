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Прошедшая презентация новых видеокарт RTX 3000 вызвала в сети немалый ажиотаж. Данные о производительности и более демократичной ценовой политике приятно порадовали приверженцев ПК-гейминга. Единственным настораживающим моментом было весьма скромное количество видеопамяти у новинок, ведь даже флагманская RTX 3080 комплектуется всего 10GB. Однако, похоже в ближайшем будущем нас ждут анонсы улучшенных Ti версий поколения Ampere.

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Энтузиасты обнаружили на сайте Lenovo информацию о новых готовых решениях под маркой Legion T7, оснащённых видеоадаптерами RTX 3070 Ti с объёмом видеобуфера в 16 ГБ GDDR6 памяти. О том, что это абсолютно новые решения говорит и тот факт, что данные сборки комплектуются свежей материнской платой Intel Z490 и процессорами Core i9-10900K или Core i7-10700K. Вполне возможно, что Nvidia приберегла некоторые анонсы до официального показа новых видеокарт AMD RDNA2 и Intel XE.

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Стоит также отметить, что данные на сайте Lenovo могут быть не совсем корректными, ведь Nvidia до последнего момента не сообщала партнёрам финальных спецификаций своих GPU. Ещё больше путаницы вносит тот факт, что в характеристиках RTX 3070 Ti на сайте производителя указана GDDR6 (без Х), в то время как обычные RTX 3080 и 3070 комплектуются GDDR6Х памятью. Это может свидетельствовать как о том, что Ti модели Ampere будут оснащены более медленной памятью, но в большем объёме, так и о том, что здесь мы имеем дело с кастомным OEM исполнением видеокарты.



