SSD вскоре станет обязательным компонентом для игровых систем - World of Warcraft: Shadowlands не запустится без скоростного накопителя со 100 ГБ свободного пространства
Великая MMORPG от Blizzard World of Warcraft всегда славилась довольно демократичными требованиями к системам игроков. Но, похоже что с выходом нового аддона World of Warcraft: Shadowlands эта ситуация изменится. Blizzard опубликовали список системных требований к грядущему дополнению, и даже в минимальных спецификациях упоминается не менее 100 ГБ свободного места на SSD. Это может омрачить радость от выхода аддона у тех игроков, которые до сих пор пользуются системами с классическим жёстким диском.
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Остальные системные требования также вызывают вопросы, ведь в качестве минимального процессора значится процессор Intel Core i5-3450 или AMD FX-8300, а минимально возможной видеокартой стала GeForce GTX 760 или AMD Radeon RX 560. Это значит, что на свалку отправляются такие популярные комплектующие как GTX 750 Ti и 6-ядерные процессоры семейства AMD FX-6000.
Рекомендуемые требования и вовсе стали больше, чем у многих ААА-блокбастеров: для комфортной игры потребуется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64 с 8 ГБ видеопамяти, а также процессор уровня Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 2700X.
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Важно отметить, что бета-версия дополнения пока что без особых проблем запускается на механических жёстких дисках, так что требования к релизу ещё могут быть скорректированы. В конце концов многие пользователи сообщают на официальном форуме игры, что без SSD игра просто загружается значительно дольше.
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