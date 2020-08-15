Стали известны сроки выхода и цены бюджетных плат A520 для процессоров AMD Ryzen 4000 - список известных моделей и их характеристики
Платформа AM4 сумела завоевать огромную популярность благодаря гибкой ценовой политике в отношении материнских плат. Среди огромного ассортимента всевозможных плат каждый мог присмотреть себе модель в зависимости от толщины своего кошелька, но с приходом серии пятисотых чипсетов всё поменялось. Первыми были выпущены топовые решения на X570 чипсете, а вот среднебюджетных продуктов на В550 энтузиасты пришлось ждать почти целый год. А уж про бюджетные платы A520 до недавних пор и вовсе не было никакой информации.
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Однако наконец-то инсайдеры начали делится с публикой информацией о грядущих недорогих материнских платах. Сетевой детектив Momomo_US обнаружил материнскую плату ASUS PRIME A520M-K форм-фактора mATX, выставленную на продажу на Newegg по цене 75,99 долларов США (примерно 5600 рублей). Это на 12 долларов выше чем цена ASUS Prime A320M-K, которую на Newegg можно приобрести за $64.35.
Плата оснащена 6-фазной системой питания с одним 8-пиновым разъемом для питания прцессора и поддерживает двухканальный режим работы ОЗУ двумя планками с частотой до 4600 МГц и объёмом до 64 ГБ. Конфигурацию слотов расширения и разъёмов SATA и USB можно изучить на изображении выше. Дата поступления новинки в продажу обозначена как 18 августа.
Кроме того, ресурс Videocardz опубликовал первые фотографии будущих материнских плат A520 от ASRock. ASRock A520M Pro4 имеет форм-фактор mATX и 6-фазную VRM, питающуюся от одного 8-пинового разъема. В плюсы платы можно записать наличие радиаторов на зоне VRM и M.2 накопителе. Здесь будет уже 4 слота под ОЗУ и 2 слота PCIe x16, но не будет поддержки PCIe Gen 4. Предполагаемая цена A520M Pro4 должна быть менее 100 долларов США.
ASRock A520M-ITX будет иметь более внушительную 8-фазную систему питания с одним 8-пиновым разъёмом, форм-фактор Mini-ITX, два слота ОЗУ и слот PCIe x16. Также в наличии будет слот для скоростных накопителей M.2 и встроенная поддержка WiFi-AC. Здесь ожидаемая цена должна будет превысить $100. По сообщениям Videocardz, платы должны поступить в продажу в конце текущего месяца.
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