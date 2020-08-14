Intel анонсировала свои первые дискретные видеокарты для геймеров Xe HPG - до 4096 графических ядер, память GDDR6, производительность в 12,2 терафлопс, аппаратная трассировка лучей и релиз в 2021 году
13 августа Intel в рамках своего события Architecture Day 2020 поделилась с широкой общественностью рядом анонсов, посвящённых будущим продуктам компании. Наибольшую ценность для геймеров представлял анонс новой архитектуры графических процессоров Intel Xe HPG (High Performance Gaming). Видеокарты данного семейства готовятся к выходу уже в 2021 году.
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Полные технические характеристики объявлены не были, но некоторые подробности всё же рассказали. Видеокарты будут комплектоваться одним графическим чипом с высокоскоростной GDDR6 памятью и иметь аппаратную поддержку модной нынче технологии трассировки лучей. Производиться GPU будут не на собственных заводах Intel, а на производственных мощностях TSMC с использованием 7-нм техпроцесса.
Если же говорить о технических характеристиках более конкретно, то можно предположить, что Xe HPG будет использовать графический чип, лежащий в основе чудовищно мощного 4-ядерного GPU Arctic Sound на базе архитектуры Xe HP, способный выдавать производительность в 42 TFLOP. Но если старшая модель использует сразу четыре подобных чипа, то версия для массового потребителя ограничится всего одним. Один чип Xe HP имеет на борту 4096 графических ядер, которые при частоте в 1500 МГц способны показать производительность в 12.2 терафлопс FP32.
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Это вовсе не значит, что в итоговом продукте будут доступны для использования все ядра, но при правильном позиционировании и грамотной ценовой политике Intel может очень сильно перетряхнуть рынок бюджетных геймерских видеокарт, отняв у AMD и Nvidia существенную часть рынка.
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