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Долгожданная ПК-версия Horizon Zero Dawn наконец-то попала в руки тестеров и представителей различных технических изданий. Специалисты немецкого издания Computerbase провели технический анализ порта и пришли к выводу, что игра оказалась значительно более требовательной к конфигурации ПК, чем недавно вышедшая Death Stranding, создававшаяся на том же самом игровом движке Decima Engine.

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Начать стоит с того, что каких-то кардинальных различий в графике между версиями для ПК и PlayStation 4 ждать не стоит. В отличие от эталонного порта Death Stranding, Horizon не имеет на борту технологий FidelityFX от AMD и DLSS 2.0 от Nvidia. Максимальные настройки в ПК-версии способны продемонстрировать лишь чуть более качественные тени, текстуры и повышенную детализацию отдалённых объектов.

Максимальные настройки графики

Настройки как в оригинале для PS4







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Игра предлагает на выбор три варианта сглаживания картинки: FXAA, SMAA и TAA. При этом у всех трёх наблюдаются проблемы. FXAA практически ничего не сглаживает, SMAA не работает на растительности, а TAA в Full HD делает картинку размытой и мыльной. Наконец, некоторые анимации в игре проигрываются как в оригинале в 30 FPS, не зависимо от того, какую производительность способна обеспечить ваша видеокарта.

Тестирование 20 различных видеокарт от AMD и Nvidia показало чрезвычайно высокую требовательность игры к ресурсам графического адаптера и продемонстрировало наличие серьёзных проблем с оптимизацией. К примеру стабильные 60 FPS в народном разрешении 1080р способна выдавать минимум 1080 Ti, а довольно мощные RTX 2060 Super и Radeon RX 5600 XT оказались не способны преодолеть этот важный психологический барьер.

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При том у красных карт наблюдаются проблемы с фризами, а поколение RX Vega и вовсе способно выдавать лишь смешные 30-35 FPS, в то время как прямой конкурент в лице 1070 демонстрирует куда более солидные 43 кадра в секунду. Даже более слабая RX 590 обходит куда более производительную Vega 64 в 1920 × 1080, что свидетельствует о весьма слабой оптимизации игры под эти карты. Причём тесты проводились сразу на двух версиях драйверов AMD Adrenalin 20.7.2 и Adrenalin 20.8.1, но более свежая версия ПО не дала никаких существенных изменений.

В более высоких разрешениях картина остаётся примерно той же. Показательным моментом выступает тот факт, что даже самая мощная видеокарта текущего поколения Nvidia GeForce RTX 2080 Ti не может обеспечить фреймрейт в 4К/60FPS, а показатели Vega 64 в этом разрешении лишь на 5 FPS отстают от 1080р.

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К процессорам игра предъявляет куда меньшие требования и для комфортного геймплея вам хватит почти любого CPU с 4 ядрами/8 потоками, а разница между Core i7-7700K и Core i9-9900K составляет меньше 1 кадра в секунду. Проблемы испытывают лишь 4-ядерники без мультипоточности.

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Подводя итоги можно сказать, что первый собственный опыт Sony по выпуску эксклюзива PlayStation на другой платформе оказался довольно удручающим. Особенно печально данный порт выглядит на фоне великолепного переноса Death Stranding, базирующейся на той же самой технологии. Но если разработчики из Kojima Productions постарались оптимизировать игру под наибольшее количество систем и добавили передовые технологии, то Guerrilla Games подошла к вопросам портирования спустя рукава.