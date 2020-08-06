Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ПК-версия Horizon Zero Dawn имеет серьёзные проблемы с оптимизацией - комфортный геймплей в 1080p@60FPS способна потянуть лишь GTX 1080 Ti

[ ] для раздела Блоги
2
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Долгожданная ПК-версия Horizon Zero Dawn наконец-то попала в руки тестеров и представителей различных технических изданий. Специалисты немецкого издания Computerbase провели технический анализ порта и пришли к выводу, что игра оказалась значительно более требовательной к конфигурации ПК, чем недавно вышедшая Death Stranding, создававшаяся на том же самом игровом движке Decima Engine. 

реклама

Начать стоит с того, что каких-то кардинальных различий в графике между версиями для ПК и PlayStation 4 ждать не стоит. В отличие от эталонного порта Death Stranding, Horizon не имеет на борту технологий FidelityFX от AMD и DLSS 2.0 от Nvidia. Максимальные настройки в ПК-версии способны продемонстрировать лишь чуть более качественные тени, текстуры и повышенную детализацию отдалённых объектов.

Максимальные настройки графики
 Настройки как в оригинале для PS4


анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Игра предлагает на выбор три варианта сглаживания картинки: FXAA, SMAA и TAA. При этом у всех трёх наблюдаются проблемы. FXAA практически ничего не сглаживает, SMAA не работает на растительности, а TAA в Full HD делает картинку размытой и мыльной. Наконец, некоторые анимации в игре проигрываются как в оригинале в 30 FPS, не зависимо от того, какую производительность способна обеспечить ваша видеокарта.

Тестирование 20 различных видеокарт от AMD и Nvidia показало чрезвычайно высокую требовательность игры к ресурсам графического адаптера и продемонстрировало наличие серьёзных проблем с оптимизацией. К примеру стабильные 60 FPS в народном разрешении 1080р способна выдавать минимум 1080 Ti, а довольно мощные RTX 2060 Super и Radeon RX 5600 XT оказались не способны преодолеть этот важный психологический барьер.

реклама

При том у красных карт наблюдаются проблемы с фризами, а поколение RX Vega и вовсе способно выдавать лишь смешные 30-35 FPS, в то время как прямой конкурент в лице 1070 демонстрирует куда более солидные 43 кадра в секунду. Даже более слабая RX 590 обходит куда более производительную Vega 64 в 1920 × 1080, что свидетельствует о весьма слабой оптимизации игры под эти карты. Причём тесты проводились сразу на двух версиях драйверов AMD  Adrenalin 20.7.2 и Adrenalin 20.8.1, но более свежая версия ПО не дала никаких существенных изменений.

В более высоких разрешениях картина остаётся примерно той же. Показательным моментом выступает тот факт, что даже самая мощная видеокарта текущего поколения Nvidia GeForce RTX 2080 Ti не может обеспечить фреймрейт в 4К/60FPS, а показатели Vega 64 в этом разрешении лишь на 5 FPS отстают от 1080р.

реклама

К процессорам игра предъявляет куда меньшие требования и для комфортного геймплея вам хватит почти любого CPU с 4 ядрами/8 потоками, а разница между Core i7-7700K и Core i9-9900K составляет меньше 1 кадра в секунду. Проблемы испытывают лишь 4-ядерники без мультипоточности.

реклама

Подводя итоги можно сказать, что первый собственный опыт Sony по выпуску эксклюзива PlayStation на другой платформе оказался довольно удручающим. Особенно печально данный порт выглядит на фоне великолепного переноса Death Stranding, базирующейся на той же самой технологии. Но если разработчики из Kojima Productions постарались оптимизировать игру под наибольшее количество систем и добавили передовые технологии, то Guerrilla Games подошла к вопросам портирования спустя рукава.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

horizon zero dawn
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
2
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
13
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
29
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
47
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
18
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 47
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 29
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 29
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 на 7 смартфонов 2018-2020 годов
10
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
54
Microsoft официально отменила годовую подписку Xbox Live Gold - теперь онлайн бесплатный
16
22 смартфона Xiaomi можно обновить до стабильной российской версии MIUI 12 – список и ссылки на закачку
3
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro не получат Android 11
9
Xiaomi Mi 10 Lite сильно подешевел – Snapdragon 765G, NFC, экран OLED и аккумулятор на 4160 мА*ч по лучшей цене на рынке
+
Выясняем, на что способна GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году – самая быстрая видеокарта 2016 года против Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 Super по версии Benchmark
106
Цена Realme 6 Pro упала на 180 долларов: Snapdragon 720G, NFC, 90-Гц дисплей и продвинутые камеры
4
Выход GTA 6 снова откладывается – игру выпустят только через 4 года
6
8 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию прошивки EMUI 10.1 / Magic UI 3.1
7
16 смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 12 до конца сентября
2
Найден способ увеличения производительности процессоров Ryzen 4000 – Renoir в играх до 32%
8
Стали известны новые подробности о видеокартах AMD Radeon следующего поколения – сроки выхода, медленная память GDDR6 и устаревший 7-нм техпроцесс
30
Встроенный антивирус Windows 10 не даст заблокировать отправку телеметрии
30
Топ-4 смартфона Blackview с защитой от воды по лучшей цене
+
OnePlus 8 Pro подешевел на 26 000 рублей – Snapdragon 865, 3K-экран Fluid AMOLED, 120 Гц, стереодинамики, защита от воды и аккумулятор на 4510 мА*ч по лучшей цене на рынке
4
Nofan – всё: одним производителем бесшумных кулеров из Южной Кореи стало меньше
3
Официальная цена Samsung Galaxy S20 упала на 43 000 рублей – флагман 2020 года стоит почти в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
9
Геймерский 8-ядерный Intel Core i7 9700F подешевел на 90 долларов – самая низкая цена на один из самых оптимальных процессоров на рынке
23
World of Tanks получила самое крупное обновление в этом году — с новыми танками, оборудованием и картой
19

Популярные статьи

Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
63
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
34
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
13
Сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
2

Сейчас обсуждают

Алексей
12:09
200-250 НД клиент на максимальных
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
ОвEрkЛ0кeРс
12:09
Стоимость акции AMD сегодня $85 USD, вчера $78 было.
Процессоры AMD Zen3 получили возможность раздельного управления напряжением ядер и увеличили частоты до 4,8 ГГц
Алексей
12:08
Слабый это какой? Celeron 2200 с 2 gb оперативки и картой 9600. Для меня например intel i5 7xxx с 8 gb и видюхой 1080ti вообще говно
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
Сергей Боровой
12:08
да ладно))) ужос
ПК-версия Horizon Zero Dawn имеет серьёзные проблемы с оптимизацией - комфортный геймплей в 1080p@60FPS способна потянуть лишь GTX 1080 Ti
cvbt9
12:08
>Процессоры AMD Zen3 получили возможность раздельного управления напряжением ядер и увеличили частоты до 4,8 ГГц Уже получили ? Где можно посмотреть и потрогать ? Где доказательства ? )))
Процессоры AMD Zen3 получили возможность раздельного управления напряжением ядер и увеличили частоты до 4,8 ГГц
nag77
12:05
Поэтому они в начале и просили за порт 900 руб, а не 2 800, как сейчас)
ПК-версия Horizon Zero Dawn имеет серьёзные проблемы с оптимизацией - комфортный геймплей в 1080p@60FPS способна потянуть лишь GTX 1080 Ti
Алексей
12:04
Автор вроде только слыша про танки и явно не играет вних
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
eds
12:03
А когда-то было больше? Не ну конечно если по 10 лет на одной видяхе сидеть, то конечно контраст от смены видеокарты заметнее, но зачем же так страдать?
Выясняем, на что способна GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году – самая быстрая видеокарта 2016 года против Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 Super по версии Benchmark
Алексей
12:02
Вы бы поиграли сначала в танки а потом писали про них. До обновления боны можно было получить только играя на 10 уровне в бою где все 10. Какая низкоуровневая техника. Рак играет и пишет как рак.
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
Александр Тетюшин
12:02
Интересно будет посмотреть на 27 диагональ
ASUS готовит первые в мире игровые мониторы 4K UHD 120 Гц с портом нового стандарта HDMI 2.1 и экраном до 43"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем