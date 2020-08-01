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AMD Radeon RX 6900 XT Big Navi будет оснащён 80 вычислительными блоками, 5120 графическими ядрами и сможет демонстрировать производительность в 17,5 TFLOP

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Выход нового поколения видеокарт от AMD всё ближе, а вместе с тем в сети появляется всё больше подробностей о технических характеристиках грядущих новинок. Известный инсайдер  @komachi_ensaka поделился с общественностью информацией о том, что флагманский GPU Navi 21 будет иметь на борту 80 вычислительных блоков и 5120 потоковых процессоров, что вдвое больше чем у нынешнего флагманского чипа Navi 10, лежащего в основе Radeon RX 5700 XT. @_rogame в своём аккаунте Twitter опубликовал сравнительную таблицу характеристик грядущих чипов, составленную на основе многочисленных утечек. 

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Если этот чип будет работать на тактовой частоте не менее 1700 МГц, то он сможет выдавать весьма впечатляющие 17,5 TFLOP производительности в FP32. 7-нм продукции от AMD это вполне по плечу, хотя энергопотребление может в итоге составить внушительные 300W. Такой видеокарты с лихвой хватит для того чтобы пережить всё следующее поколение консолей, ведь GPU нового Xbox будет содержать в общей сложности 56 вычислительных блоков, четыре из которых будут отключены. Итого, графическое ядро Xbox Series X будет иметь на борту 52 вычислительных блока с 3328 потоковыми процессорами. Пиковая производительность же составит 12 TFLOP.

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big navi radeon rx 6900 xt
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