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В сервисе цифровой дистрибуции Uplay довольно часто проходят различные акции с бесплатной раздачей разнообразных игр. Некоторые пользователи могут похвастаться целой библиотекой собранных таким образом игр, ведь в раздачах участвовало большинство игр серии Assassin’s Creed, обе части Watch Dogs и две игры про Рэймана. Однако иногда раздачи Ubisoft предназначаются лишь для определённых стран, в то время как весь остальной мир оказывается не допущен к акции.

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Таким образом в азиатском регионе раздавали Splinter Cell: Conviction и Assassin's Creed Chronicles: China. Теперь же в китайской версии Uplay стартовала бесплатная раздача необычного платформера-головоломки Valiant Hearts: The Great War, посвящённого событиям Первой Мировой войны. Для того чтобы забрать игру, потребуется перейти по ссылке, авторизоваться в Uplay и нажать на кнопку "забрать бесплатно". Загвоздка состоит в том, что сделать это можно лишь с мобильного телефона, однако есть способ обойти это ограничение.

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Если вы хотите забрать игру с десктопного компьютера, то вам необходимо активировать в браузере режим разработчика. Правой кнопкой мыши щелкаем на страницу и в контекстном меню выбираем нужный пункт (Исследовать элемент в Firefox, посмотреть код в Chrome, посмотреть код элемента в Opera). После этого нужно кликнуть на значок смартфона, и браузер перейдёт в режим мобильного вида. Теперь игру можно забрать.