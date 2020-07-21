Бывший разработчик Witcher 3 и Bulletstorm показал геймплейный трейлер своей новой игры - реалистичного симулятора фехтования Hellish Quart
Независимый геймдевелопер Якуб Кисел известен прежде всего как ведущий аниматор студии People Can Fly, сыгравший ключевую роль в разработке ураганного шутера Bulletstorm. Другой заметной строчкой в его резюме стала работа над анимацией культовой ролевой игры Witcher 3 в стенах студии CD Projekt RED.
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Теперь же он отправился на вольные хлеба и продемонстрировал аудитории нарезку моментов игрового процесса своей новой игры Hellish Quart. Это хардкорный файтинг в антураже 17-го века, посвященный реалистичным дуэлям на саблях, рапирах, мечах и прочем оружии того времени. Одной из ключевых особенностей Hellish Quart станет продвинутая система анимации с использованием технологии захвата движений motion capture и физически достоверной симуляцией оружия и поведения тел персонажей благодаря процедурной модели анимации Ragdoll.
Действие игры будет происходить в Речи Посполитой 17-го века, а в качестве персонажей выступят запорожские казаки, польские гусары, турецкие янычары и прочие участники боевых действий того периода. Будет доступна как одиночная компания, так и онлайн-схватки с другими игроками. Первоначально Hellish Quart появится в Steam Early Access. а через год доберётся до полноценного релиза. Дата выхода пока держится в секрете.
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