Новая версия драйверов AMD Adrenalin существенно увеличивает производительность видеокарт Radeon в новинках Death Stranding и F1 2020
AMD выпустила новую версию драйверов Radeon Adrenalin 2020 20.7.2 аккурат к выходу долгожданной ПК-версии Death Stranding. И данное обновление несёт в себе необходимые оптимизации для этой игры, а также для вышедшего 7 июля автосимулятора F1 2020. По заявлениям самой AMD версия ПО Adrenalin 20.7.2 позволяет видеокарте Radeon RX 5700 XT демонстрировать на 8% большую производительность в Death Stranding на максимальных настройках графики по сравнению с Adrenalin 20.5.1.
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А в F1 2020 на графическом пресете ультра та же видеокарта с версией драйверов Adrenalin 20.7.2 показывает на 5% больше FPS, чем с Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 Hyper Scape Open Beta. Помимо улучшения производительности карт новая ревизия Adrenalin несёт в себе и исправления многих известных проблем:
- Исправлены проблемы с зависанием системы при запуске VR-приложений с использованием гарнитуры Oculus Rift на графических продуктах серии Radeon RX 5000.
- Исправлена проблема AMD Bug Report Tool, не позволявшая приложению загружать списки доступных приложений.
- Предварительный просмотр видеоконтента на Netflix с использованием браузера Microsoft Edge теперь загружается корректно.
- Менеджер игр Radeon Settings больше не определяет Wallpaper Engine или системные папки как игру.
- Исправлена проблема с периодическими зависаниями Hyper Scape на системах под управлением Windows 7.
- Valorant теперь корректно отображается на главном экране Radeon Software.
Скачать новую версию программного обеспечения можно на официальном сайте AMD или через интерфейс Radeon Software.
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