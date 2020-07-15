Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD выпустила новую версию драйверов Radeon Adrenalin 2020 20.7.2 аккурат к выходу долгожданной ПК-версии Death Stranding. И данное обновление несёт в себе необходимые оптимизации для этой игры, а также для вышедшего 7 июля автосимулятора F1 2020. По заявлениям самой AMD версия ПО Adrenalin 20.7.2 позволяет видеокарте Radeon RX 5700 XT демонстрировать на 8% большую производительность в Death Stranding на максимальных настройках графики по сравнению с Adrenalin 20.5.1.

реклама

А в F1 2020 на графическом пресете ультра та же видеокарта с версией драйверов Adrenalin 20.7.2 показывает на 5% больше FPS, чем с Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 Hyper Scape Open Beta. Помимо улучшения производительности карт новая ревизия Adrenalin несёт в себе и исправления многих известных проблем:

Исправлены проблемы с зависанием системы при запуске VR-приложений с использованием гарнитуры Oculus Rift на графических продуктах серии Radeon RX 5000.

Исправлена проблема AMD Bug Report Tool, не позволявшая приложению загружать списки доступных приложений.

Предварительный просмотр видеоконтента на Netflix с использованием браузера Microsoft Edge теперь загружается корректно.

Менеджер игр Radeon Settings больше не определяет Wallpaper Engine или системные папки как игру.

Исправлена проблема с периодическими зависаниями Hyper Scape на системах под управлением Windows 7.

Valorant теперь корректно отображается на главном экране Radeon Software.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Скачать новую версию программного обеспечения можно на официальном сайте AMD или через интерфейс Radeon Software.