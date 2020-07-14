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Технология умного апскейла DLSS 2.0 продолжает развиваться и хорошеть от проекта к проекту. Новой игрой, использующей данный алгоритм сглаживания, стала широко разрекламированная Death Stranding, разработанная под началом легендарного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. И реализация этой технологии в рамках данной игры получилась лучше всяких похвал.

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С включённым DLSS 2.0 производительность даже младшей видеокарты семейства RTX возрастает более чем в два раза. В приведённом Nvidia демо игра была запущена на графическом адаптере GeForce RTX 2060 в разрешении 4К на максимальных настройках графики. И в таком режиме без DLSS видеокарта выдаёт фреймрейт в среднем в 30 кадров в секунду. Но стоит лишь включить в настройках алгоритм сглаживания DLSS 2.0, как фреймрейт взлетает до 65-70 кадров в секунду. Притом никакого замыливания изображения, свойственного ранним версиям DLSS, замечено не было. Напротив, картинка с включённой технологией выглядит даже чётче, чем нативный рендер в 4К.

Таким образом ПК-версия игры подтверждает статус невероятно оптимизированного и качественного порта, которым наградили игру многочисленные специализированные издания. ПК-версия Death Stranding вышла 14 июля 2020 года и была весьма тепло принята игровой прессой и сообществом. На данный момент оценка ПК-версии на Metacritic составляет 85 баллов из 100, что на 3 балла больше, чем у версии для PlayStation 4.