Процессоры семейства Intel Alder Lake будут первыми CPU, которые принесут архитектуру big.LITTLE в десктопный сегмент
В сети уже всплывали слухи о том, что одно из следующих поколений процессоров Intel будет использовать компоновку чипа, похожую на big.LITTLE от ARM. Теперь же сайт Videocardz со ссылкой на zhihu сообщает, что появились другие серьёзные доказательства этой теории.
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Утечка связана с документацией Intel, подробно описывающей некую гибридную технологию, представляющую собой компоновку процессора из больших и маленьких ядер. Оба типа ядер будут иметь одни и те же наборы инструкций, но будут различаться по вычислительным мощностям и энергопотреблению. Ядра класса big будут иметь высокие тактовые частоты и мощную производительность, в то время как ядра LITTLE смогут похвастаться высокой энергоэффективностью.Всего в новинках серии Alder Lake ожидается до 16 процессорных ядер, поделённых поровну на большие и маленькие.
Однако, если судить по утекшей документации, Intel лишила маленькие ядра некоторых наборов инструкций (AVX512, Intel TSX и FP16). Они будут доступны только для работы на больших ядрах. Это также опровергает недавние слухи об отказе Intel от AVX512, ведь согласно данной утечке он будет использоваться в процессорах семейства Alder Lake.
Пока не совсем ясны цели использования подобной архитектуры в десктопных ПК, ведь в мобильном сегменте данный подход используется для снижения энергопотребления для увеличения срока автономной работы устройства. В то же время в настолных компьютерах данная проблема не является столь существенной, если конечно не обращать внимания на ноутбуки. Так или иначе релиз 12-го поколения Intel Alder Lake должен состоятся в районе 2022 года, и только время покажет правильность принятых в Intel решений.
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