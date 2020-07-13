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Watch Dogs Legion будет первой попыткой Ubisoft добавить в свои игры перспективную технологию трассировки лучей. Задача осложняется тем, что Legion это игра с большим открытым миром и большой дальностью прорисовки, что требует весьма немалых вычислительных мощностей от графического адаптера.

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Специалисты издания Digital Foundry смогли потрогать пресс-версию игры в рамках специализированного мероприятия для различных СМИ, и спешат поделиться подробностями о технической составляющей проекта. Начать стоит с того, что тестовая версия игры была запущена на компьютере с топовой видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Ti на ультра настройках с включённой трассировкой лучей и самым распространённым на данный момент разрешением экрана в 1920х1080 пикселей. Однако даже мощностей самой производительной карты в мире не хватило для того, чтобы обеспечить стабильный фреймрейт в 60 кадров в секунду.

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Изначально в игре стоял лок на 30 FPS. Попытки добиться от игры плавного геймплея при локе в 60 FPS не увенчались успехом: для получения стабильных 60 кадров в секунду придётся снижать настройки графики. Однако стоит отметит, что автору Digital Foundry так и не удалось опробовать игру с включённым алгоритмом умного апскейла DLSS 2.0. Вполне возможно, что включение данного параметра даст буст производительности, однако пока что говорить об этом рано.