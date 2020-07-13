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Новость о том, что Ubisof планирует во время своей пресс-конференции Ubisoft Forward устроить бесплатную раздачу Watch Dogs 2 была с большим энтузиазмом воспринята игровым сообществом. Однако наплыв желающих получить свою копию блокбастера оказался не по плечу серверам Uplay и авторизоваться в сервисе получилось лишь у редких счастливчиков. Остальная же часть игроков выплёскивала своё недовольство в чате живой трансляции, сообщая представителям издательства о невозможности залогиниться в сервисе.

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К счастью техническая поддержка Ubisoft признала свою вину, извинилась за неполадки и пообещала позже раздать игру даже тем, кто так и не смог авторизоваться в Uplay. Для того чтобы получит свой ключ нужно отправиться на официальную страницу раздачи и подать заявку на получение наград за просмотр.

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Изначально Ubisoft планировали награждать игрой лишь тех, кто смотрел прямую трансляцию конференции Ubisoft Forward. Раздача должна была продлится всего час, но в связи с техническими проблемами издателю пришлось продлить акцию.

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Watch Dogs 2 - приключенческий боевик от третьего лица в открытом мире, вышедший 15 ноября 2016 года. Игра Маркуса Холлоуэя, борющегося против алчных корпораций и коррумпированного правительства.