Nvidia продемонстрировала преимущества своих топовых видеокарт GeForce RTX на примере R6:Siege и COD: Warzone - отличная графика, 240 FPS, сверхплавный геймплей и отсутствие задержек
Nvidia опубликовала на своём youtube-канале весьма занимательное видео, демонстрирующее разницу между игровым процессом на среднем и топовом железе. В качестве подопытного был выбран популярный многопользовательский шутер Rainbow Six Siege. В его рамках сравнили три записи геймплея с фреймрейтом в 60, 144 и 240 кадров в секунду.
реклама
И после просмотра данного ролика становится понятно, что наиболее качественный игровой опыт можно получить именно с частотой обновления в 240 FPS. В таком режиме игрок в соревновательные шутеры получает весомое преимущество над противниками на средних ПК, способных выдавать лишь 60 кадров в секунду. Можно выделить следующие достоинства мощной видеокарты:
- При высоком фреймрейте прицеливание происходит куда плавнее и без рывков, что способствует более эффективному отслеживанию противника и наведению на цель.
- Сведение к минимуму эффекта призрачных ореолов от игроков, возникающих из-за резкой смены кадров при движении камеры.
- Благодаря снижению задержек и низкой латентности игрок может куда раньше увидеть врага, что даёт дополнительное время для прицеливания и стрельбы.
Для пущей наглядности Nvidia продемонстрировала запись геймплея известного стримера HusKerrs в
Call of Duty: Warzone с фреймрейтом в 144+ FPS.
В целом, играя на топовых картах с высоким FPS вы получаете конкурентное преимущество над игроками с более скромными системами и можете по полной раскрыть свой потенциал. Понятное дело, ни одна железка не заменит вам прямых рук и глубокого понимания игры, но при прочих равных подобный сетап может стать причиной множества побед. Жаль только, что деньги на RTX 2080Ti и 240-герцовый монитор завалялись далеко не у всех.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила