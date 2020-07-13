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Nvidia продемонстрировала преимущества своих топовых видеокарт GeForce RTX на примере R6:Siege и COD: Warzone - отличная графика, 240 FPS, сверхплавный геймплей и отсутствие задержек

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Nvidia опубликовала на своём youtube-канале весьма занимательное видео, демонстрирующее разницу между игровым процессом на среднем и топовом железе. В качестве подопытного был выбран популярный многопользовательский шутер Rainbow Six Siege. В его рамках сравнили три записи геймплея с фреймрейтом в 60, 144 и 240 кадров в секунду.

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И после просмотра данного ролика становится понятно, что наиболее качественный игровой опыт можно получить именно с частотой обновления в 240 FPS. В таком режиме игрок в соревновательные шутеры получает весомое преимущество над противниками на средних ПК, способных выдавать лишь 60 кадров  в секунду. Можно выделить следующие достоинства мощной видеокарты:

  • При высоком фреймрейте прицеливание происходит куда плавнее и без рывков, что способствует более эффективному отслеживанию противника и наведению на цель.
  • Сведение к минимуму эффекта призрачных ореолов от игроков, возникающих из-за резкой смены кадров при движении камеры.
  • Благодаря снижению задержек и низкой латентности игрок может куда раньше увидеть врага, что даёт дополнительное время для прицеливания и стрельбы.

Для пущей наглядности Nvidia продемонстрировала запись геймплея известного стримера HusKerrs в
Call of Duty: Warzone с фреймрейтом в 144+ FPS.

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В целом, играя на топовых картах с высоким FPS вы получаете конкурентное преимущество над игроками с более скромными системами и можете по полной раскрыть свой потенциал. Понятное дело, ни одна железка не заменит вам прямых рук и глубокого понимания игры, но при прочих равных подобный сетап может стать причиной множества побед. Жаль только, что деньги на RTX 2080Ti и 240-герцовый монитор завалялись далеко не у всех.

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