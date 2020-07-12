Новое видео ремейка S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4 демонстрирует культовую локацию с потрясающей обновлённой графикой
Пока миллионы фанатов по всему миру с вожделением ждут хоть какой-то информации о S.T.A.L.K.E.R. 2, мододелы-энтузиасты вовсю корпят над различными модификациями на базе оригинальной игры. А особо талантливые и вовсе пытаются перенести S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движок Unreal Engine 4, попутно полностью обновив графическую составляющую легендарной игры.
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Так, мододел скрывающийся под псевдонимом Ivan Sorce выложил на свой youtube-канал новое видео, демонстрирующее обновлённую и переработанную деревню новичков - культовую начальную локацию Теней Чернобыля, знакомую каждому поклоннику сталкерской романтики. Именно отсюда стартует наше путешествие вглубь зоны отчуждения.
В ролике были показаны и сидящие вокруг костра сталкеры, травящие анекдоты, и развалины оставленных сельских домов, и конечно же бункер Сидоровича, в котором нас встречает знаменитый торговец собственной персоной. Локация воссоздана очень бережно и с невероятным вниманием к деталям. Атмосфера стала ещё более густой благодаря современным эффектам UE4 и продвинутому освещению, а обновлённые модели персонажей и окружения ещё больше радуют глаз. Остаётся только надеяться, что автор этой модификации не забросит своё творение, и рано или поздно доведёт его до релиза.
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