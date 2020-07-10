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В сети появились довольно любопытные результаты тестов грядущего флагманского AЗГ от AMD Ryzen 7 4700G в разгоне до 4,55 ГГц. Ими поделился энтузиаст ITCooker, до этого уже сообщивший некоторые другие подробности о 4700G. Согласно тестам новинка легко обгоняет самые быстрые 8-ядерные настольные процессоры Intel и AMD.

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Начать стоит с того, что показанные скриншоты CPU-Z раскрывают характеристики APU. Ryzen 7 4700G базируется на 7-нм архитектуре Zen 2. Он имеет 8 ядер, 16 потоков, 4 МБ кэш-памяти L2 и 8 МБ кэш-памяти L3, что в сумме составляет 12 МБ. По этому показателю он уступает Ryzen 7 3800X с 32 МБ кэш-памяти L3 , но это компенсируется монолитной компоновкой чипа. Базовая тактовая частота чипа составляет 3,60 ГГц с бустом до 4,45 ГГц. Энергопотребление находится на уровне 65 Вт. За графическую составляющую APU отвечает произведённый по нормам 7-нм техпроцесса GPU Vega с 512 графическими ядрами.

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В тестах процессор был разогнан до частоты в 4,55 ГГц по всем ядрам, а память работала на частоте в 4333 МГц с таймингами CL16. В таком режиме работы 4700G сумел набрать 2325 баллов в тесте Cinebench R15 и 5336 баллов в Cinebench R20. Для сравнения результаты Ryzen 7 3800X(4,3 ГГц) и Core i7-10700K(5,1 ГГц) в Cinebench R20 набирают по 5300 баллов и 5320 баллов соответственно. При цене около 300$ это весьма впечатляющие показатели.



