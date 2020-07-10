Стала известна дата выхода и первые подробности Far Cry 6 - игрокам предстоит возглавить Кубинскую революцию
Существование в природе шестой части популярной серии шутеров Far Cry и раньше не подлежало никаким сомнениям, однако благодаря утечке в азиатской версии PlayStation Store игрокам стали известны многие любопытные подробности о грядущей игре.
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Действие Far Cry 6 развернётся в вымышленной стране Яра, прообразом для которой послужили страны Южной Америки и Республика Куба. Основным местом действия станет город Эсперансе с окресностями, а сюжет будет крутится вокруг восстания против дикторского режима. Игрок возьмёт под своё управление местного повстанца Дани Рохаса, борющегося с диктатором Антоном Кастилло. Антагонист стремился привести страну к величию, практикуя весьма жёсткую и непопулярную внутреннюю политику, породившую протестное движение.
Роль главного злодея в игре исполнит известный по культовому сериалу "Во все тяжкие" американский актёр Джанкарло Эспозито. Официальный анонс игры должен состоятся 12 июня в рамках презентации Ubisoft Forward. Там же будет продемонстрирован первый геймплей грядущего шутера. Также стала известна и дата релиза игры - 18 февраля 2021 года. При этом все покупатели версий игры для консолей текущего поколения бесплатно получат обновленные версии для некстген-консолей.
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