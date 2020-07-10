Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Существование в природе шестой части популярной серии шутеров Far Cry и раньше не подлежало никаким сомнениям, однако благодаря утечке в азиатской версии PlayStation Store игрокам стали известны многие любопытные подробности о грядущей игре.

реклама

Действие Far Cry 6 развернётся в вымышленной стране Яра, прообразом для которой послужили страны Южной Америки и Республика Куба. Основным местом действия станет город Эсперансе с окресностями, а сюжет будет крутится вокруг восстания против дикторского режима. Игрок возьмёт под своё управление местного повстанца Дани Рохаса, борющегося с диктатором Антоном Кастилло. Антагонист стремился привести страну к величию, практикуя весьма жёсткую и непопулярную внутреннюю политику, породившую протестное движение.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Роль главного злодея в игре исполнит известный по культовому сериалу "Во все тяжкие" американский актёр Джанкарло Эспозито. Официальный анонс игры должен состоятся 12 июня в рамках презентации Ubisoft Forward. Там же будет продемонстрирован первый геймплей грядущего шутера. Также стала известна и дата релиза игры - 18 февраля 2021 года. При этом все покупатели версий игры для консолей текущего поколения бесплатно получат обновленные версии для некстген-консолей.