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Китайская компания Zhaoxin в настоящий момент известна в мире прежде всего своими CPU на базе архитектуры x86. Однако из недавнего отчёта китайского издания cnTechPost стало известно о планах компании выпустить своё собственное решение в области дискретной компьютерной графики. Судя по информации китайских журналистов это будет недорогой графический чип мощностью в 70 Вт, созданный по нормам на 28-нм техпроцесса TSMC.

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Если верить слитой дорожной карте компании Zhaoxin , то можно предположить, что релиз данного графического адаптера для китайского внутреннего рынка должен состоятся уже в конце текущего года. Конечно это решение сильно отстаёт от текущих индустриальных стандартов из-за 28-нм техпроцесса, ведь лидеры в области графических технологий в лице Nvidia и AMD уже вовсю осваивают нормы 7-нм техпроцесса. Однако подобный выбор техпроцесса может быть обусловлен влиянием санкционной политики США, которая может помешать TSMC предоставлять техпроцессы в 16-нм и меньше китайским корпорациям.

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Пока что неясно, сможет ли Zhaoxin произвести конкурентоспособный GPU, однако тесты их встроенной графики Zhaoxin KX-U6780A пока не внушают оптимизма, существенно отставая от iGPU ближайших конкурентов.