NVIDIA впервые обошла Intel по рыночной капитализации, став третьей по величине компанией по производству полупроводников со стоимостью в 250 миллиардов долларов
Курс акций технологического гиганта Nvidia на бирже NASDAQ в последние дни демонстрирует впечатляющий рост, на данный момент остановившись на отметке в 408,64$ за акцию. В результате случилось историческое событие: рыночная капитализация Nvidia впервые превысила показатели процессорного гиганта Intel. Сейчас капитализация компании Дженсена Хуанга перевалила за отметку в 251 миллиард долларов, в то время как активы Intel оцениваются в 248 миллиардов.
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Таким образом Nvidia стала третьей по величине компанией по производству полупроводников в мире, уступая лишь TSMC и Samsung. Этот год вообще был весьма удачным для Nvidia, ведь с начала года акции компании выросли более чем на 68 процентов. По мнению аналитиков подобный рост связан со скорым выходом игровых консолей следующего поколения, который для многих станет катализатором к покупке нового GPU и запустит новый глобальный цикл обновления компьютерного железа. В настоящий момент только 9 процентов геймеров на ПК обладают графическим процессором, который может сравниться с производительностью будущих консолей.
Другим немаловажным фактором роста стала растущая популярность машинного обучения, исследований в области искусственного интеллекта и нейросетей, для работы с которыми используются огромные массивы высокопроизводительных серверных графических чипов.
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