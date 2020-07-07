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Эмбарго на обзоры обновлённых CPU Ryzen 3000 с припиской XT наконец подошло к концу и крупные издания начали делиться тестами и своим мнением о новинках. Портал Gamers Nexus протестировал младший из обновлённых процессоров 3600XT в играх и бенчмарках, сравнив его итоговую производительность с предшествующим 3600X и процессором из стана конкурентов Intel Core i5-10600K.

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Для начала были произведены замеры температур процессора в стоке и разгоне до 4.6, которые сравнили с результатами старого 3600. При автоматическом режиме температурный график почти повторяет таковой у 3600, а вот при ручном разгоне до 4.6 GHz с напряжением в 1.287V температуры становятся чуть ниже.

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Частоты новинки и впрямь выше чем у предшественников, но поможет ли это в игровых тестах? В Total War: Three Kingdoms это почти никак не влияет на производительность, и даже с разгоном 3600XT обогнал 3600Х лишь на десятые доли FPS. При этом стоковый 10600K всё также обходит оба CPU Ryzen на 10%, а в разгоне до 5.1 GHz его преимущество доходит до 17%. Примерно те же результаты можно наблюдать и в F1 2019.

В более привычных блокбастерах вроде Shadow of Tomb Raider и Red Dead Redemption картина повторяется, и преимущество 10600K составляет 14% и 19% соответственно. Важно заметить, что разгон почти не даёт 3600XT никакого преимущества, поэтому для игровых систем производить оверклокинг данного CPU попросту нецелесообразно. В Hitman 2 и GTA V отставание от 10600K уже не столь существенно и составляет всего 5-10%.

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В рабочих задачах Ryzen 5 3600XT смог частично восстановить справедливость, сравнявшись по результатам с 10600K, но вместе с тем встретил неожиданного конкурента в лице Ryzen 2700, который при меньшей цене способен выдавать схожую производительность. Наконец, энергопотребление 3600XT возросло на 10-15% по сравнению с 3600 и 3600Х, обогнав даже 8-ядерный 3700Х.

Подводя итоги стоит сказать, что при рекомендованной цене в 249$ новый CPU от AMD уже не выглядит столь привлекательно в сравнении с 10600K за 263$, ведь за почти ту же сумму процессор от Intel предлагает куда более существенную производительность в играх и неплохой разгонный потенциал.

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