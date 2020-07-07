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Несмотря на то что разработчик theflow0 продал Sony данные об уязвимости консоли, которая была позже закрыта в версии прошивки 7.50 PS4 OFW, новый взлом на основе Kernel Exploit всё-таки появился в открытом доступе. Правда максимальная доступная для взлома версия прошивки ограничивается патчем 7.02, да и тот на данный момент ещё не имеет взломанной версии.

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В настоящее время существует только доступ к эксплойту PS4 на версии прошивки 6,72, но даже он дает возможность запускать многие игры, недоступные на предыдущей версии взлома. К примеру, сейчас пираты получили возможность поиграть в такие хиты как God of War, Days Gone, Marvel's Spider-Man и многие другие. Полный список можно посмотреть по этой ссылке. Всего доступными после этого взлома стали 1469 игр, вышедших в период с мая 2018 по июль 2019.

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Важно также отметить, что несмотря на возможность существования эксплойта для версии 7.02, обновляться до неё пока категорически не рекомендуется, ведь публичной версии джейлбрейка для этой прошивки ещё не существует. Если вам не терпится опробовать взлом, то максимально безопасной версией прошивки для вас будет 6,72, а разработчик @Al Azif и вовсе не рекомендует обновляться даже до неё, пока не выйдет полноценная рабочая версия джейлбрейка.