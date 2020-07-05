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Новая версия эмулятора PlayStation 3 исправила графические баги в более чем 30 различных играх, увеличила производительность и перевела пару эксклюзивов консоли в статус Playable

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Разработчики эмулятора популярной консоли PlayStation 3 RPCS3 в последний месяц порадовали своих пользователей рядом весьма значимых обновлений и нововведений, которые улучшают производительность, исправляют множество багов и упрощают опыт использования программы. В первую очередь стоит рассказать о только что вышедшем видеоотчёте, в котором команда RPCS3 хвастается исправлением огромного числа графических багов, связанных с некорректным отображением теней, шейдеров и некоторых других эффектов. 

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В общей сложности данные фиксы затрагивают несколько десятков игр, среди которых есть такие эксклюзвы консоли как Metal Gear Solid 4, inFamous, Killzone 2 и God of War 3. Кроме того на странице совместимости эмулятора в разряд "Playable" было переведено порядка 20 различных игр, среди которых можно обнаружить такие известные эксклюзивы как Resistance 2 и Heavenly Sword. Теперь эмуляция этих игр считается приемлемой для нормального прохождения.


Наконец, изменения затронули и систему кастомных патчей для игр. Если раньше для установки увеличивающих производительность пользовательских патчей требовалось создавать текстовые файлы с расширением .yml для каждой отдельной игры, то теперь достаточно скачать единый файл, содержащий в себе все имеющиеся патчи и подключать необходимые фиксы напрямую из эмулятора при помощи нового менеджера патчей.

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