Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Антипиратская защита Denuvo уже который год является головной болью для многочисленных пиратских группировок, занимающихся взломом игр. Однако порой всю работу по взлому очередной игры с Denuvo по собственной невнимательности проделывают сами издатели и разработчики. Так случилось с последними релизами от Betesda - Doom Eternal и Rage 2, в версии которых для лаунчера bethesda.net попросту забыли добавить файлы защиты.

реклама

Теперь же отличились разработчики Persona 4 Golden из Atlus. В одном из обновлений они по ошибке выложили Exe-файл игры без Denuvo, чем незамедлительно воспользовались любители пиратского контента. Хватило всего нескольких минут для того чтобы в руки энтузиастов попала DRM-free версия игры.

анонсы и реклама Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Shin Megami Tensei: Persona 4 - это культовая японская ролевая игра, ПК-переиздание которой недавно вышло в сервисе Steam с подзаголовком Golden. Она снискала весьма тёплый приём у ПК-игроков: в настоящий момент её пользовательский рейтинг составляет внушительные 96% на основании 16,692 отзывов. Да и сами разработчики из Atlus заявили о том, что запуск игры на персоналках оказался крайне успешным.