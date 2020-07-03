Ещё одни разработчики сами крякнули свою игру с защитой Denuvo
Антипиратская защита Denuvo уже который год является головной болью для многочисленных пиратских группировок, занимающихся взломом игр. Однако порой всю работу по взлому очередной игры с Denuvo по собственной невнимательности проделывают сами издатели и разработчики. Так случилось с последними релизами от Betesda - Doom Eternal и Rage 2, в версии которых для лаунчера bethesda.net попросту забыли добавить файлы защиты.
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Теперь же отличились разработчики Persona 4 Golden из Atlus. В одном из обновлений они по ошибке выложили Exe-файл игры без Denuvo, чем незамедлительно воспользовались любители пиратского контента. Хватило всего нескольких минут для того чтобы в руки энтузиастов попала DRM-free версия игры.
Shin Megami Tensei: Persona 4 - это культовая японская ролевая игра, ПК-переиздание которой недавно вышло в сервисе Steam с подзаголовком Golden. Она снискала весьма тёплый приём у ПК-игроков: в настоящий момент её пользовательский рейтинг составляет внушительные 96% на основании 16,692 отзывов. Да и сами разработчики из Atlus заявили о том, что запуск игры на персоналках оказался крайне успешным.
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