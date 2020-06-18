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Авторы популярного youtube-канала Digital Foundry решили помочь пользователям ПК с выбором комплектующих для компьютера, способного потянуть игры следующего поколения и имеющего игровой потенциал сразу на несколько лет вперёд. В своих суждениях они отталкивались от спецификаций консолей следующего поколения, под которые будут подстраиваться большинство разработчиков компьютерных игр.

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Согласно их рекомендациям игровой ПК следующего поколения должен иметь на борту как минимум 6-ядерный 12-поточный процессор с высокой производительностью на ядро и актуальной архитектурой. В качестве минимума был назван Ryzen 5 3600.

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Материнская плата нашего ПК должна поддерживать шину PCIe 4.0 и уметь запускать многоядерные процессоры. Ещё одним немаловажным фактором является достаточное количество линий PCIe для работы со скоростными NVMe SSD.

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Оперативная память должна быть формата DDR4, причём тактовая частота должна быть никак не ниже планки в 3000 MHz.

Наконец графический адаптер должен иметь поддержку наиболее свежей версий API DirectX 12 Ultimate, ведь именно через него будет осуществляться обработка широко разрекламированной трассировки лучей. Минимальный объём видеобуфера у карты - 8 GB. Ну и конечно же должна иметься аппаратная поддержка рейтрейсинга.

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При всём этом авторы видео заявляют, что большинство нынешних ПК-геймеров совершенно не готовы к приходу некстгена. Подобный вывод они делают на основании данных о железе пользователей, собираемых сервисом цифровой дистрибуции Steam. Согласно статистике магазина подавляющее большинство игроков сидит на 2 и 4-ядерных процессорах, а среди 10 самых популярных видеокарт нет ни одной, готовой к требованиям некстгена. Хотя тут стоит отметить, что вожделенное для консолей 4K разрешение экрана на персоналках не в ходу, а народное 1080р и продвинутое 1440р потребляют куда меньше ресурсов GPU.

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