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Один из подписчиков официального сабреддита Nvidia поделился с сообществом довольно интересным графиком, визуализирующим рост производительности за доллар на протяжении нескольких поколений видеочипов Nvidia.

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Автор графика отмечает, что все данные о производительности видеокарт были взяты с сайта TechPowerUp, причём эта информация не учитывает улучшение производительности, связанное с выходом новых версий драйверов. То есть данные взяты из первых обзоров карт. Для тестирования более старых карт использовалось разрешение экрана 1900x1200, но начиная с GTX 460 оно заменено более привычным 1080р. Также автор планирует дополнить свой график с выходом карт RTX 3000.

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В качестве точки отсчёта была взята видеокарта 2008 года GeForce 9800 GT, пришедшая на замену GeForce 9600 GT, да ещё и по более низкой цене. За ней последовала GeForce GTX 260 на основе архитектуры Telsa, которая предложила большую производительность, но при этом и существенно возросла в цене (449$ против 229$). Затем последовала GeForce GTX 460 поколения Fermi, сумевшая предложить вдвое большую производительность за доллар по сравнению со своим предшественником.

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Последующие серии GeForce 500, 600 и 700 предлагали довольно скромный прогресс в 23-28% увеличения производительности за 1 доллар, причём связанно это было с повышением аппетитов Nvidia, повысившей цену GeForce GTX 660 Ti до 299$ (GTX 560 Ti стоила 249$).

А вот начиная с GTX 900 мы увидели 40% увеличения производительности за доллар, ведь GTX 960 отдавали всего за 199 долларов. Наконец Pascal с серией GTX 10XX продемонстрировал самый впечатляющий рост в 53%. А вот новенькие карты поколения Turing предложили скромные 18.9 % прогресса в производительности за доллар, что делает их едва ли не самыми невыгодными решениями за последние годы.Остаётся лишь надеяться, что следующее поколение карт Nvidia предложит чуть более демократичное соотношение цены и производительности. В конце концов второй раз выехать на одном рейтрейсинге будет проблематично.