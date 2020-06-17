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После целого года внутреннего тестирования Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2020 Update. Однако сил тестеров Microsoft не хватило на то, чтобы отловить и устранить все серьёзные неполадки и выпустить обновление в идеальном состоянии. После обновления многие пользователи стали жаловаться на совершенно разные проблемы, связанные с апдейтом.

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Теперь же сама Microsoft признала наличие ряда ошибок, опубликовав довольно длинный список известных неполадок, работа над которыми уже ведётся. Также в компании посоветовали пользователям не устанавливать обновление до тех пор, пока не будет найдено эффективное решение проблем, затрагивающих ваше устройство.

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DISM может некорректно сообщать о повреждённых данных после только что проведённого восстановления. После использования команды /restorehealth в DISM.exe для исправления повреждений системы можно получить отчёт о том, что повреждения всё ещё присутствуют. Даже после проведения работ по восстановлению. Variable refresh rate работает некорректно на устройствах с встроенной графикой от Intel. Включение VRR на устройствах с встройкой от Intel никак не влияет на игры, использующие DirectX 9.

Сложности в подключении более одного устройства Bluetooth. Некоторые устройства с драйверами Realtek Bluetooth могут быть не в состоянии подключаться или связываться с несколькими устройствами Bluetooth одновременно.

Ошибки и проблемы после обновления устройств, использующих аудиодрайвера Conexant и Conexant ISST . Проблемы с использованием свойства IMEMode для управления режимом редактора метода ввода (IME) для отдельных полей ввода текста.

Синий экран при подключении или отключении док-станции Thunderbolt. Ошибки и проблемы с неожиданными перезапусками устройств, использующих технологию Always On, Always Connected. Отсутствие ввода с мыши в играх использующих GameInput Redistributable. Проблемы обновления или запуска устройств при наличии в системе компонентов aksfridge.sys или aksdf.sys. Проблема со старыми драйверами для графических адаптеров Nvidia. Любая версия драйверов ниже 358,00 может вызывать проблемы, вылеты и синий экран смерти. Здесь имеется обходной вариант решения проблемы в виде установки версии драйвера, поставляемого OEM производителем вашего устройства. Ошибка при попытке открыть любое приложение Microsoft Office. Некоторые пользователи сталкивались с невозможностью открыть приложения офисного пакета Microsoft. Диспетчер очереди печати выдаёт ошибку или неожиданно закрывается при попытке распечатать документ или фото.

Вот полный список признанных самой Microsoft неполадок:

Конечно Microsoft уже вовсю работает над решением проблем из этого списка и некоторые из них даже были смягчены (пункты 1, 8 и 12), но всё же пока что мы рекомендуем повременить с обновлением вашей системы до новейшей версии хотя бы пару месяцев. Кроме того, помимо списка признанных проблем могут иметься и такие, о которых ничего не известно и самой Microsoft.



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