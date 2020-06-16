AMD RX 6900XT Big Navi получит 14 Gb GDDR6 памяти, производительность в 22.73 терафлопса и ценник в 999$ - новые подробности о флагманском GPU от канала Moore's Law Is Dead
Автор популярного Youtube-канала Moore's Law Is Dead со ссылкой на анонимный источник поделился множеством технических подробностей о грядущем флагманском графическом адаптере AMD RX 6900XT, также известном под кодовым именем "Big Navi". Судя по всему в его руки попали слайды из маркетинговых материалов AMD, предназначенные для продвижения данного продукта.
Ещё по представленным слайдам можно сделать вывод, что новинка будет превосходить по производительности RTX 2080ti в среднем на 30% (от 16 до 52% в зависимости от проекта). Ещё одним немаловажным плюсом RX 6900XT станет минимальное уменьшение перформанса при включённом алгоритме трассировки лучей.
Стоит отметить, что сам блогер имеет некоторые сомнения насчёт достоверности полученных им данных и приводит доказательства как в пользу правдивости, так и в пользу ложности этой информации. Советую ознакомиться с оригинальным видео на канале Moore's Law Is Dead и сделать свои собственные выводы.
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