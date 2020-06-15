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Китайское издание DigiTimes опубликовало новый материал, посвящённый планам процессорных гигантов по выпуску новых поколений своих настольных CPU. Популярный twitter-блогер RetiredEngineer представил перевод статьи в своём микроблоге. DigiTimes сообщают, что из-за бушующей пандемии и обострившейся конкуренции между Intel и AMD каждая из компаний стремится держать свои планы в секрете и регулярно меняет роадмапы и даты запуска новых продуктов.Подобные действия продиктованы желанием обезопасить себя от демпинга со стороны конкурентов. Это касается и противостояния между AMD и Nvidia на рынке GPU.

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Однако несмотря на все старания Intel, их новые процессоры Comet Lake так и не смогли обойти по продажам CPU серии Ryzen 3000. В добавок к этому AMD запускает более экономичную линейку материнских плат на чипсете B550, готовит более производительный рефреш самых популярных 6, 8 и 12-ядерных процессоров на Zen2 и снижают цены на уже существующую продукцию.

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Ко всему прочему даже по самым оптимистичным прогнозам 10-нм решения от Intel появятся в продаже не раньше последнего квартала 2021 года. Все эти факторы позволяют AMD не волноваться о ближайших планах конкурента и выстраивать свою политику исходя из собственных желаний и потребностей.

К тому же, по сообщениям производителей материнских плат процессоры на микроархетиктуре Zen2 пользуются сейчас огромной популярностью и AMD хотят продлить их жизненный цикл на как можно более долгий срок. Именно поэтому релиза Ryzen 4000 на архитектуре на Zen3 в сентябре этого года не случится. Массовое производство новинок начнётся лишь под конец 2020 года, а в продажу CPU поступят лишь в январе 2021. Будут ли они переходить на 5-нм техпроцесс TSMC пока не ясно.