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Компания MSI решила подстегнуть продажи своих новеньких материнских плат на b550 чипсете довольно необычным образом, объявив о старте промо-акции, в рамках которой за покупку бандла из материнской платы и процессора Ryzen 3000 пользователь может получить от 30 до 60$ на свой кошелёк в Steam. Сумма зависит от конкретных моделей, полный список которых можно увидеть на изображении ниже.

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Акция стартует уже 16 июня и будет длится в течении ближайших двух с половиной месяцев, вплоть до 31 августа. Самый большой бонус получат покупатели старших процессоров Ryzen 3700X, 3800X, 3900X и 3950X. Они могут рассчитывать на 50/60$ выгоды, а вот пользователи бюджетных Ryzen 3300x/3100 смогут получить максимум 40$ в подарок. Для того чтобы участвовать в акции нужно будет совершить покупку акционных товаров (правда на данный момент достоверно не известно, какие именно магазины и компании станут партнёрами акции), завести аккаунт на сайте MSI и зарегистрировать купленные продукты.

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Наиболее полную инструкцию по получению бонусных кодов можно найти на сайте MSI . Ещё важно отметить, что количество акционных товаров ограничено, поэтому не стоит откладывать апгрейд до крайнего срока.



