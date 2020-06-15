MSI дарит до 60$ на кошелёк Steam за покупку B550 материнских плат
Компания MSI решила подстегнуть продажи своих новеньких материнских плат на b550 чипсете довольно необычным образом, объявив о старте промо-акции, в рамках которой за покупку бандла из материнской платы и процессора Ryzen 3000 пользователь может получить от 30 до 60$ на свой кошелёк в Steam. Сумма зависит от конкретных моделей, полный список которых можно увидеть на изображении ниже.
Акция стартует уже 16 июня и будет длится в течении ближайших двух с половиной месяцев, вплоть до 31 августа. Самый большой бонус получат покупатели старших процессоров Ryzen 3700X, 3800X, 3900X и 3950X. Они могут рассчитывать на 50/60$ выгоды, а вот пользователи бюджетных Ryzen 3300x/3100 смогут получить максимум 40$ в подарок. Для того чтобы участвовать в акции нужно будет совершить покупку акционных товаров (правда на данный момент достоверно не известно, какие именно магазины и компании станут партнёрами акции), завести аккаунт на сайте MSI и зарегистрировать купленные продукты.
рекламаНаиболее полную инструкцию по получению бонусных кодов можно найти на сайте MSI. Ещё важно отметить, что количество акционных товаров ограничено, поэтому не стоит откладывать апгрейд до крайнего срока.
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