AMD Ryzen 3700X продаётся в 20 раз лучше чем Core i7-10700K в немецкой рознице
Теперь уже можно с уверенностью констатировать, что выход долгожданного 10-го поколения настольных процессоров Intel не сильно помог компании вернуть лидерские позиции на рынке решений для десктопных ПК. Согласно отчётам, предоставленным Mindfactory (один из крупнейших розничных продавцов компьютерного оборудования в Германии), за весь май было продано всего 50 экземпляров процессора Core i7-10700K.
Это в 20 раз меньше чем у прямого конкурента в лице Ryzen 7 3700X и даже хуже чем у аналогичной модели предыдущего поколения Core i7-9700K (этот CPU нашёл 170 новых владельцев). Такое печальное положение дел может быть связанно с дефицитом Core i7-10700K и как следствие, завышенными ценами на него. Но куда ближе к истине тот факт, что новое поколение Intel не представляет из себя чего-то по-настоящему нового. Это всё тот же 14-нм техпроцесс, что и у Coffee Lake Refresh, чуть возросшие частоты и включённая мультипоточность.
рекламаБольшинство же клиентов Mindfactory являются железными энтузиастами, которые неплохо разбираются в компьютерных комплектующих и не видят смысла переплачивать за почти идентичный продукт. Впрочем, со временем поставки будут налажены, а цены на новинки должны стабилизироваться, что обязательно подстегнёт покупательский интерес к процессорам семейства Comet Lake.
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