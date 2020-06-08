Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Теперь уже можно с уверенностью констатировать, что выход долгожданного 10-го поколения настольных процессоров Intel не сильно помог компании вернуть лидерские позиции на рынке решений для десктопных ПК. Согласно отчётам, предоставленным Mindfactory (один из крупнейших розничных продавцов компьютерного оборудования в Германии), за весь май было продано всего 50 экземпляров процессора Core i7-10700K.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Это в 20 раз меньше чем у прямого конкурента в лице Ryzen 7 3700X и даже хуже чем у аналогичной модели предыдущего поколения Core i7-9700K (этот CPU нашёл 170 новых владельцев). Такое печальное положение дел может быть связанно с дефицитом Core i7-10700K и как следствие, завышенными ценами на него. Но куда ближе к истине тот факт, что новое поколение Intel не представляет из себя чего-то по-настоящему нового. Это всё тот же 14-нм техпроцесс, что и у Coffee Lake Refresh, чуть возросшие частоты и включённая мультипоточность.

реклама

Большинство же клиентов Mindfactory являются железными энтузиастами, которые неплохо разбираются в компьютерных комплектующих и не видят смысла переплачивать за почти идентичный продукт. Впрочем, со временем поставки будут налажены, а цены на новинки должны стабилизироваться, что обязательно подстегнёт покупательский интерес к процессорам семейства Comet Lake.